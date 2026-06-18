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Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Mốc thời gian cần lưu ý sau khi có điểm chuẩn

Sau khi biết kết quả điểm thi các môn và điểm chuẩn, các thí sinh Hà Nội có nhu cầu phúc khảo có thể nộp đơn từ ngày 19 đến 25/6/2026.

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Sau khi biết kết quả điểm thi các môn và điểm chuẩn, các thí sinh Hà Nội có nhu cầu phúc khảo có thể nộp đơn từ ngày 19 đến 25/6/2026.

Từ 13h30 ngày 25 đến 27/6/2026, học sinh trúng tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập và trường chuyên thực hiện xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp. Đây cũng là thời gian các trường tiếp nhận hồ sơ trúng tuyển theo quy định. Đối với những trường hợp cần bổ sung, xác nhận nhập học trực tiếp và hoàn thiện hồ sơ tiếp tục được thực hiện từ 4 đến 6/7/2026./.

(TTXVN/Vietnam+)
#thí sinh Hà Nội #trung học phổ thông công lập #tuyển sinh vào lớp 10 TP. Hà Nội
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Thi vào lớp 10 - Thi THPT

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