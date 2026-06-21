Giải Báo chí quốc gia lần thứ XX: Thông tấn xã Việt Nam giành 7 giải thưởng

Tối 21/6/2026, tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025, Các tác giả/nhóm tác giả của Thông tấn xã Việt Nam đã xuất sắc được trao 7 giải thưởng, gồm: 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 1 giải Khuyến khích./.
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