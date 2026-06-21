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Iran - Mỹ - Qatar nhóm họp ba bên về Liban và tài sản bị phong tỏa

Đài truyền hình nhà nước Iran cho biết các phái đoàn Iran, Mỹ và Qatar đang tiến hành cuộc họp tại Thụy Sĩ nhằm thảo luận về lệnh ngừng bắn tại Liban và vấn đề tài sản của Iran bị phong tỏa.

Viết Thành
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Iran - Mỹ - Qatar nhóm họp ba bên về Liban và tài sản bị phong tỏa
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Iran - Mỹ - Qatar nhóm họp ba bên về Liban và tài sản bị phong tỏa.

Liban trở thành điều kiện then chốt cho thỏa thuận hòa bình.

Đa số người dân EU ủng hộ Anh quay trở lại khối.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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