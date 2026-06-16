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Iran cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân trong thỏa thuận với Mỹ

Hãng thông tấn Mehr của Iran đưa tin Iran tái khẳng định cam kết đối với Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân trong Bản ghi nhớ (MoU) với Mỹ.

Viết Thành
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Iran cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân trong thỏa thuận với Mỹ
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Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Iran cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân trong thỏa thuận với Mỹ.

Thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran đã được ký điện tử.

Nhiều nước kỳ vọng về giải pháp bền vững và lâu dài từ thỏa thuận Mỹ - Iran.

Hãy theo dõi bản tin podcast thời sự quốc tế mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quan trọng nhất của thế giới./.

Viết Thành
(Vietnam+)
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