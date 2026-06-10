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AEON Mall Long Biên lên tiếng lần 2 về vụ bảo vệ vu khống khách ăn trộm đồ

Tối ngày 9/6, Trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên đã phát đi thông báo cập nhật về sự cố nhân viên chặn đường, kiểm tra tài sản một nữ khách hàng vì nghi ngờ trộm đồ xảy ra vào tối ngày 7/6.

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AEON Mall Long Biên lên tiếng lần 2 về vụ bảo vệ vu khống khách ăn trộm đồ
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Bản tin 60s ngày 10/6/2026 gồm những nội dung sau:

AEON Mall Long Biên lên tiếng lần 2 vụ bảo vệ vu khống khách ăn trộm đồ.

Thanh niên làm ăn thua lỗ, đột nhập tiệm vàng lấy trộm tài sản hơn 3 tỷ đồng.

Tài xế hoảng hốt vì khỉ mặt đỏ quý hiếm bất ngờ nhảy lên xe.

Tăng tốc hoàn thiện hồ sơ thành lập thành phố Quảng Ninh trước ngày 5/7.

Bắt tạm giam nhóm người khiêng quan tài diễu phố mừng sinh nhật ở Cần Thơ.

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Khoảng 20.000 người mất nhà cửa sau vụ động đất tại Philippines./.

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