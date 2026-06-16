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Mỹ hối thúc Nga sớm đạt thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột Ukraine

Bên lề thượng đỉnh G7 tại Pháp ngày 16/6, Tổng thống Trump hối thúc Nga sớm đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột. Ukraine đồng thời đề xuất một cuộc gặp giữa ông Zelensky và ông Putin ngay trên đất Mỹ.

Minh Hiếu
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Mỹ hối thúc Nga sớm đạt thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột Ukraine

Kẻ đứng đầu đường dây buôn người sa lưới tại Thái Lan

Trung Quốc công bố triệt phá mã độc "Cáo bạc"

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
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Thủ tướng Lê Minh Hưng rời Hà Nội sang tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga tại Kazan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga

Sáng 16/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16-18/6/2026, theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

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