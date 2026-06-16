Chính trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga

Sáng 16/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16-18/6/2026, theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Hoài Nam
Thủ tướng Lê Minh Hưng rời Hà Nội sang tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga tại Kazan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng rời Hà Nội sang tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga tại Kazan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sáng 16/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16-18/6/2026, theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Đoàn chính thức tháp tùng Thủ tướng Chính phủ có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm.

Tham gia Đoàn có Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam Đặng Hoàng Giang; Trợ lý Thủ tướng Chính phủ Trần Anh Tuấn; Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Hồ Sỹ Hùng.

Đây là chuyến công tác có ý nghĩa rất đặc biệt, là chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ trên cương vị mới tới Liên bang Nga, một đối tác có quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó và là Đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng rời Hà Nội sang tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga tại Kazan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Nga lần này tiếp tục thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại theo tinh thần Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Đây cũng là thông điệp rõ ràng về sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Nga, góp phần phát huy vai trò “cầu nối” của Việt Nam, tạo thêm động lực mới cho quan hệ ASEAN-Nga; cũng như đối với quan hệ hữu nghị truyền thống, lòng tin chiến lược và sự hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong suốt nhiều thập kỷ qua./.

(TTXVN/Vietnam+)
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