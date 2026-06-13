Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga.

Các hoạt động sẽ diễn ra từ ngày 16-18/6/2026./.

Việt Nam sẽ đóng góp tích cực cho thành công Hội nghị Cấp cao kỷ niệm ASEAN-Nga Việt Nam cam kết tích cực hỗ trợ và đóng góp cho Hội nghị ASEAN-Nga tại Kazan, thúc đẩy hợp tác chiến lược và hòa bình khu vực.