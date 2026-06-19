Thành phố Hồ Chí Minh thông qua chủ trương xây dựng đường vượt biển hơn 93.015 tỷ đồng

Chiều 19/6, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tại Kỳ họp thứ III đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ-Vũng Tàu (cũ) theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BT), với tổng mức đầu tư dự toán hơn 93.015 tỷ đồng.

Dự án nhằm hình thành tuyến kết nối nhanh giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ), phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, đô thị ven biển, logistics và du lịch; đảm bảo kết nối đồng bộ đường ven biển Thành phố Hồ Chí Minh và đường vào Khu công nghiệp Long Sơn; giảm tải Quốc lộ 51 và phát triển hành lang logistic - cảng biển; xây dựng cầu, hầm vượt biển, vịnh Gành Rái tạo điểm nhấn kiến trúc trong cảnh quan tổng thể khu vực, góp phần thu hút khách du lịch và quảng bá cho du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 14,06 km; trong đó, phần cầu vượt biển dài 8.010 m; hầm vượt biển dài 3.850 m gồm hầm dìm dài 3.000 m, hầm kín 430 m, hầm hở 420 m. Tuyến đường có quy mô 6 làn xe cơ giới; trong đó, phần hầm vượt biển rộng 34,6 m, phần cầu vượt biển rộng 26,25 m.

Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2025-2029, thời gian xây dựng công trình từ năm 2026-2029. Thời gian hợp đồng dự án là 7 năm; trong đó, thời gian xây dựng công trình dự án BT (từ năm 2026-2029), thời gian thanh toán dự án BT dự kiến 3 năm kể từ thời điểm dự án hoàn thành, bàn giao cho Nhà nước. Tổng mức đầu tư sơ bộ dự án khoảng 93.016,55 tỷ đồng.

Cũng tại Kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đường cao tốc đô thị Hồ Tràm- Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo phương thức đối tác công tư (Hợp đồng BT), với tổng mức đầu tư sơ bộ 46.918,55 tỷ đồng. Theo đó, Dự án Đường cao tốc đô thị Hồ Tràm-Cảng hàng không quốc tế Long Thành có điểm đầu thuộc phường Tân Thành, Thành phố Hồ Chí Minh và điểm cuối thuộc xã Xuyên Mộc, Thành phố Hồ Chí Minh, có tổng chiều dài khoảng 42,07 km.

Quy mô tuyến chính được thiết kế theo đường cao tốc đô thị, tốc độ thiết kế 100 km/h, đường song hành tốc độ 60 km/h tại các điểm dân cư sinh sống, phát triển đô thị.

Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2026-2029. Thành phố Hồ Chí Minh hy vọng dự án sau khi hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ góp phần phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh của khu vực tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) và vùng Đông Nam Bộ nói chung; hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông để kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương trong vùng Đông Nam Bộ và với hạ tầng giao thông quốc gia; kết nối giữa các khu trung tâm phát triển, các đô thị của khu vực Châu Đức, Xuyên Mộc, Phú Mỹ… với nhau; liên kết tạo thành trục kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch và cảng biển.

Việc đầu tư xây dựng tuyến cao tốc mới sẽ mở ra không gian phát triển đô thị mới cho Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần tối đa lợi thế về tiềm năng kinh tế du lịch biển của Xuyên Mộc nói riêng và Thành phố Hồ Chí Minh nói chung.

Tại Kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thông qua quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ theo phương thức đối tác công tư (PPP) để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, bảo đảm tính thống nhất giữa các nội dung đã được phê duyệt và thực tế triển khai./.

Đồng Nai phê duyệt dự án thành phần thuộc Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh Đường Vành đai 4-TP Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn thành phố Đồng Nai đi qua 9 xã, phường, có tổng mức đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách thành phố tham gia dự án hơn 4.000 tỷ đồng

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