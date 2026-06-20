Hà Nội: Điểm chuẩn vào lớp 10 công lập tăng mạnh so với năm 2025

So với năm 2025, điểm chuẩn vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập của Hà Nội năm nay tăng mạnh. Khoảng 90 trường tăng điểm chuẩn, mức tăng phổ biến từ 1 đến 2 điểm, cá biệt có trường tăng 8,5 điểm.

Năm nay Hà Nội có 18 trường điểm chuẩn từ 24 điểm trở lên, gấp đôi so với năm 2025 (9 trường). Số trường có điểm chuẩn từ 22 điểm trở lên là 34 trường (chiếm gần 28% tổng số trường) trong khi năm 2025 con số này là 18 trường (chiếm trên 15,6% tổng số trường).

Trường tăng điểm chuẩn nhiều nhất là Trung học phổ thông Đỗ Mười, từ 12 điểm lên 20,5 điểm. Năm 2025 là năm đầu tiên Trường Trung học phổ thông Đỗ Mười đi vào hoạt động. Do tuyển sinh muộn, sau khi các trường đã kết thúc tuyển sinh, trường phải tuyển sinh tràn tuyến với điểm chuẩn chỉ 12 điểm.

Với cơ sở vật chất mới và hiện đại, năm nay, Trường Trung học phổ thông Đỗ Mười là một trong những trường thu hút nhiều học sinh đăng ký xét tuyển nhất với gần 6.000 hồ sơ, nhưng chủ yếu ở nguyện vọng 2, 3.

Xếp thứ hai về mức tăng điểm chuẩn là Trường Trung học phổ thông Thọ Xuân, tăng 6 điểm, từ 10 điểm lên 16 điểm.

Trường Trung học phổ thông Phúc Lợi tăng 5,5 điểm, từ 14,5 điểm lên 20,25 điểm. Trường Trung học phổ thông Thường Tín tăng 4,5 điểm (từ 14 điểm lên 19,5 điểm), Trung học phổ thông Ứng Hòa A tăng 4 điểm (từ 12 điểm lên 16 điểm).

Trường Trung học phổ thông Hoài Đức A tăng 3 điểm (từ 19 lên 22 điểm), Trung học phổ thông Xuân Đỉnh tăng 3 điểm (từ 21,5 lên 24,5 điểm); Trung học phổ thông Ứng Hoà B tăng 3 điểm.

Các trường Trung học phổ thông Tân Lập, Trung học phổ thông Thanh Oai B, Trung học phổ thông Phùng Khắc Khoan-Thạch Bàn cùng tăng 2,75 điểm…

Nhiều trường tăng 2,5 điểm như Trung học phổ thông Dân tộc nội trú (từ 16,75 điểm lên 19,25 điểm), Trung học phổ thông Việt Nam-Ba Lan (từ 21,25 điểm lên 23,75 điểm), Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, Trung học phổ thông Thạch Bàn, Trung học phổ thông Xuân Phương, Trung học phổ thông Đồng Quan…

Ở nhóm tốp đầu, 10 trường có điểm chuẩn cao nhất là những cái tên quen thuộc như mọi năm. So với năm 2025, thay đổi duy nhất trong tốp 10 năm nay là sự xuất hiện của Trường Trung học phổ thông Trần Phú – Hoàn Kiếm, thay cho Trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều.

Điểm chuẩn tốp đầu tăng từ 0,5 đến 1 điểm. Nếu năm trước, điểm chuẩn cao nhất là 25,5 điểm thì năm nay là 26 điểm. Năm ngoái, trường thấp nhất trong tốp 10 đạt 23,75 điểm thì năm nay là 24,75 điểm. Điểm chuẩn tăng nhiều nhất trong nhóm này là Trường Trung học phổ thông Yên Hòa, tăng 1,25 điểm, từ 25 điểm (năm 2025) lên 26 điểm.

Bên cạnh đó, năm nay Hà Nội cũng có khoảng 20 trường giảm điểm chuẩn so với năm 2025, chủ yếu là các trường tốp dưới. Giảm mạnh nhất là trường Trung học phổ thông Mỹ Đức C (từ 12 điểm xuống 9 điểm), Trường Quang Minh và Trung Giã cùng giảm 1,75 điểm./.

Hà Nội: Chưa chạm 3 điểm mỗi môn vẫn đủ điểm đỗ lớp 10 trường công lập Điểm chuẩn lớp 10 của Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Minh Châu là 8,5 điểm cho 3 môn thi. Hà Nội có 20 trường có điểm chuẩn dưới 15 điểm.

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