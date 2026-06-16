Rộn ràng thi công trường học mới trên đại ngàn Trường Sơn

Giữa núi rừng biên giới Việt-Lào, trong cái nắng bỏng rát của mùa hè, hàng trăm đôi tay đang hối hả, khẩn trương xây dựng trên công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Đắc Pring (xã Đắc Pring, thành phố Đà Nẵng).

Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa, khi bắt đầu năm học mới, nơi đây sẽ là một trường học to đẹp, đầy đủ tiện nghi chào đón học sinh dân tộc Giẻ Triêng, Cơ Tu…

Nụ cười những người lính thợ

Thành phố Đà Nẵng bắt đầu khởi công xây dựng 6 trường học nội trú liên cấp từ cuối năm 2025. Tuy nhiên, những tháng đầu năm 2026, thời tiết trên miền núi, nhất là tại xã Đắc Pring liên tục có mưa to khiến công tác thi công xây dựng gặp nhiều khó khăn.

Từ khoảng hai tháng nay, tranh thủ thời tiết thuận lợi, công trình đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, với khoảng 300 người làm việc mỗi ngày.

Ngoài Ban quản lý, công nhân các nhà thầu, còn có nhiều lực lượng vũ trang tham gia xây dựng trực tiếp như: Sư đoàn 315 (Quân khu V), Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Điện Bàn, Đồn Biên phòng Đắc Pring, dân quân địa phương…

Sinh ra và lớn lên trong gia đình làm nông tại tỉnh Đắk Lắk, chàng thanh niên 21 tuổi Nguyễn Nhật Minh ra nhập môi trường quân đội, với mong muốn cống hiến tuổi trẻ cho đất nước.

Minh cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ thuộc Sư đoàn Bộ binh 315 (Quân khu V) được điều động lên xã biên giới Đắc Pring để xây trường học. Tạm rời vũ khí, đôi tay người lính trẻ lại thoăn thoắt vác gạch, trộn vữa, xây tường…

Nguyễn Nhật Minh chia sẻ: “Việc thi công gặp nhiều trở ngại vì thời tiết mưa nắng thất thường. Tuy nhiên, tình quân dân đoàn kết, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị đã giúp công trình được đẩy nhanh tiến độ. Bản thân tôi trước đây rất thích làm công tác thiện nguyện nên lần này rất vinh dự và hạnh phúc khi được đơn vị điều động đi hỗ trợ xây trường, góp phần giúp thiếu nhi vùng cao sớm được học trong ngôi trường mới."

Công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Đắc Pring gồm có 6 khối nhà đang đồng loạt được xây dựng. Các khối nhà đều được đổ bê tông sàn tầng 2 và đang tiếp tục vươn cao.

Trên tòa nhà chính, hàng chục thanh niên dân quân đang hối hả buộc sắt, lắp ván khuôn để đổ bê tông. Giữa tiếng máy móc thi công hối hả, thỉnh thoảng lại rộ lên những tiếng cười giòn tan của những người lính thợ trên công trường vùng cao.

Anh Nguyễn Đình Nghĩa, dân quân thường trực thuộc Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Điện Bàn (thành phố Đà Nẵng) cho biết, hành quân lên làm nhiệm vụ tại biên giới sẽ có nhiều khó khăn về nơi ăn ở, thời tiết và công việc cũng nặng nhọc hơn.

Tuy nhiên, tất cả đồng đội đều quyết tâm rất cao để cùng các đơn vị khác và công nhân của nhà thầu thực hiện hiệu quả công việc, hoàn thành công trình đúng tiến độ, kịp cho năm học mới.

Vượt nắng, thắng mưa, quyết tâm về đích đúng hạn

Theo Trung tá Nguyễn Hữu Nhứt, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Điện Bàn (thành phố Đà Nẵng), ngay sau khi được Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phân công nhiệm vụ tăng cường đi xây trường học, đơn vị đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị cao cả, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với đồng bào dân tộc thiểu số tại miền núi, vùng biên giới.

Đơn vị đã điều động hai đợt, tổng cộng hơn 50 cán bộ, chiến sỹ cơ động tới xã Đắc Pring để phối hợp với nhà thầu và các lực lượng xây dựng trường.

Sau khoảng hai tháng tham gia xây dựng, các quân nhân đã thành thục từ khâu làm sắt, đổ bê tông đến tô trát tường, nỗ lực vượt nắng, thắng mưa, làm ngày, làm đêm để hoàn thành nhiệm vụ.

Nhìn ngắm ngôi trường dần hình thành mỗi ngày, bà Zơ Râm Thị Hai, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đắc Pring cho biết, thời gian qua, Ban quản lý, các lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương phối hợp rất tốt để đẩy nhanh tiến độ, đạt mục tiêu bàn giao đưa vào sử dụng đúng theo kế hoạch.

Ngoài công tác xây dựng hạ tầng, nguồn nhân lực cũng được Ban Thường vụ Đảng ủy xã quan tâm. Đến nay, xã đã lựa chọn, quyết định bố trí bộ máy lãnh đạo, quản lý của nhà trường gồm 1 Hiệu trưởng và 3 Phó Hiệu trưởng. Địa phương phối hợp với phụ huynh rà soát, vận động các em đến trường, nhất là trẻ chuẩn bị vào lớp 1.

Các công tác chuẩn bị được thực hiện khẩn trương, gấp rút, đúng quy định để có thể vận hành ngôi trường mới từ đầu năm học 2026-2027 theo đúng chủ trương của Trung ương và thành phố Đà Nẵng.

Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Đắc Pring có tổng mức đầu tư 288,711 tỷ đồng, với diện tích quy hoạch hơn 60.800 m².

Trường có nhiều hạng mục như: Xây mới 2 khối lớp học 3 tầng; xây mới khối hiệu bộ 3 tầng; xây mới khối nhà ăn 1 tầng, khối nhà đa năng 1 tầng, khối nội trú học sinh 3 tầng và khối nhà ở giáo viên, nhân viên 3 tầng, các hạng mục thiết yếu cần thiết hiện đại, đảm bảo phù hợp điều kiện nhu cầu giáo dục của địa phương.

Sau khi hoàn thiện, ngôi trường mới được kỳ vọng sẽ là nơi gieo con chữ, thắp sáng ước mơ và hiện thực hóa khát vọng, biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc, là tình cảm, trách nhiệm của Đảng và Nhà nước, của nhân dân đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên cương của Tổ quốc/.

Cao Bằng đẩy nhanh xây dựng hệ thống trường nội trú liên cấp Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của Cao Bằng trong triển khai xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới và kết quả phát triển giáo dục, đào tạo.

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