Phụ huynh, thí sinh cần làm gì để vượt qua cú sốc trượt lớp 10 trường công?

Tối nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố điểm thi, điểm chuẩn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027. Năm nay, thành phố có gần 124.000 thí sinh dự thi, đông nhất từ trước tới nay, tăng khoảng 21.000 em so với con số gần 103.000 thí sinh dự thi của năm 2025.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập của Hà Nội là gần 81.500 em, đạt khoảng 66% so với tổng số thí sinh dự thi. Theo đó, sẽ có khoảng 42.500 thí sinh trượt trong kỳ thi này.

Đồng hành, chia sẻ thay vì chỉ trích

Chia sẻ với thí sinh, phụ huynh trong chương trình tọa đàm "Mỗi học sinh đều có một con đường để tỏa sáng" diễn ra chiều 19/6, của Trung tâm Nội dung số và truyền thông, Thông tấn xã Việt Nam, Phó giáo sư, Tiến sỹ Phạm Mạnh Hà, chuyên gia tâm lý, giảng viên cao cấp Khoa Khoa học và Công nghệ Giáo dục – Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay với hầu hết học sinh, trượt kỳ thi vào lớp 10 là cú sốc đầu tiên mà các em phải đối mặt.

Cú sốc này có tính chất trầm trọng hơn rất nhiều do đây không chỉ là một kỳ thi đỗ - trượt mà với nhiều học sinh, đây thậm chí là dấu mốc đánh giá năng lực, con người của mình. Trước đó, việc đầu tư thời gian, tâm sức, ôn thi căng thẳng vốn đã khiến sự hồi hộp, lo lắng tăng lên nhiều đã khiến học sinh mệt mỏi.

Bên cạnh đó, trong định kiến xã hội vẫn có sự phân biệt công – tư. Dù chất lượng nhiều trường tư rất tốt nhưng tâm lý coi trọng trường công hơn trường tư vẫn nặng nề. Định kiến đó khiến việc trượt trường công càng nặng nề với những em học sinh mới chỉ 15 tuổi.

Không chỉ học sinh, phụ huynh cũng chịu áp lực vì tâm lý con cái là phản chiếu của cha mẹ, là sự đầu tư của cha mẹ với rất nhiều kỳ vọng.

Vì vậy, kết quả thi không chỉ là của riêng học sinh mà chuyển sang cả người thân. Nếu học sinh đỗ, niềm vui lan tỏa, nhưng nếu trượt thì nỗi buồn không chỉ là cảm xúc của học sinh mà cả cha mẹ, làm ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ, hành động của phụ huynh.

Phó giáo sư, Tiến sỹ Phạm Mạnh Hà chia sẻ tại tọa đàm. (Ảnh: Vietnam+)

Phó giáo sư Phạm Mạnh Hà cho hay nếu phụ huynh đổ lỗi lên con, đứa trẻ càng định vị thêm mình kém, mình thất bại, mình làm bố mẹ buồn, đẩy cảm xúc tiêu cực của trẻ lên cao hơn.

Tuy nhiên, phụ huynh cũng không nên phủ nhận cảm xúc của con bằng cách an ủi “con không phải buồn” hoặc tự đưa ra quyết định thay con “bố mẹ sẽ tìm cho con trường khác.” Ông Hà cho rằng đó là sự thiếu tinh tế vì các em sẽ nghĩ bố mẹ đánh giá mình thấp.

Điều cha mẹ cần làm là không nhắc đến điểm số của con, không hỏi đến việc học tập. Cha mẹ cần để con có thời gian nguôi ngoai. Sau một vài ngày, khi con bình tĩnh hơn, phụ huynh có thể chủ động hỏi con về việc con định sẽ như thế nào và cùng con thảo luận, bàn bạc, đưa ra lựa chọn phù hợp.

Phó giáo sư Phạm Mạnh Hà cho rằng trong tuần đầu sau khi biết điểm thi, phụ huynh phải đặc biệt để ý cảm xúc của con. Nếu cảm xúc buồn kéo dài nhiều ngày, con có dấu hiệu bỏ ăn, ít nói, ít tham gia hoạt động chung của gia đình, có thể con rơi vào khủng hoảng không vượt qua được, phụ huynh nên đưa con đến các chuyên gia tâm lý có uy tín để hỗ trợ giải tỏa.

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra

Ba năm trước, Trần Lê Trúc Linh, học sinh Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Hà Thành từng rơi vào khủng hoảng khi trượt kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập. Em thiếu 4 điểm so với điểm chuẩn nguyện vọng 1 là Trường Trung học phổ thông Cầu Giấy trong khi bạn bè nhiều người đỗ vào các trường công lập tốp đầu của Hà Nội.

“Em đã khóc rất nhiều. Cú sốc đó khiến em rất thất vọng về bản thân, hoài nghi chính mình, suy sụp và lo sợ về tương lai,” Trúc Linh nhớ lại.

Nhờ sự động viên của gia đình, Linh đăng ký vào học Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Hà Thành, một trường ngoài công lập.

Từng suy sụp, tự ti vì thi trượt lớp 10, Trúc Linh đã tự tin chia sẻ về hành trình vượt qua khủng hoảng của mình. (Ảnh

Cô Nguyễn Thị Tuyết Lan, Trưởng Ban Tuyển sinh, Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Hà Thành cho hay nỗi buồn là điều cán bộ tuyển sinh như cô luôn nhận thấy trong ánh mắt của các học sinh và cả những phụ huynh đi cùng mỗi mùa tuyển sinh lớp 10.

Việc trượt trường công lập khiến cho học sinh có tâm lý nặng nề, tự ti, thu mình. Nhiều em cho biết đã khóc rất nhiều khi bị so sánh với bạn bè, hàng xóm, anh chị em trong nhà, nghĩ mình kém cỏi. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến việc học.

Vì vậy, với học sinh lớp 10, nhà trường phải đồng hành cùng các em vượt qua khủng hoảng, truyền cảm hứng để các em lấy lại sự tự tin, để các em hiểu rằng không phải giỏi Toán, Văn, Tiếng Anh mới là giỏi vì còn nhiều lĩnh vực khác và mỗi người có thế mạnh riêng. Kỹ năng sống được đưa vào chương trình chính khóa với thời lượng 2 tiết mỗi tuần.

Trúc Linh cho hay em may mắn có gia đình ở bên, thầy cô động viên để vượt qua cú sốc đầu đời. “Em đã tự nhắc bản thân phải nỗ lực để tự đứng lên sau thất bại. Nếu mình đầu tư cho bản thân thì ở môi trường nào mình cũng có thể phát triển,” Trúc Linh chia sẻ.

Sau ba năm học trường tư, từ tự ti, giao tiếp kém, Trúc Linh đã thực hiện được ước mơ trở thành MC, là một học sinh tự tin, năng động, đoạt giải nhất học sinh giỏi cấp trường và hai lần đoạt giải học sinh giỏi cấp thành phố môn Lịch sử.

“Phải tin tưởng vào bản thân và nỗ lực thì sẽ thành công,” nữ sinh chia sẻ sau hành trình vượt lên chính mình.

Trúc Linh cho hay điều em hối tiếc nhất là đã mang quá nhiều áp lực cho bản thân. “Nếu được quay 3 năm trước, em sẽ tự an ủi mình đã cố hết sức và chân trời sắp tới sẽ là nơi có duyên với mình. Điều quan trọng nhất không phải là đỗ trường công mà là phải yêu việc học, có lộ trình học tập phù hợp, đầu tư để phát triển bản thân, nhất là những điểm năng khiếu, thế mạnh. Ba năm trước, em bước chân vào trường Hà thành với tâm thế của người thất bại, giờ em bước ra khỏi trường với tâm thế của người tự tin, sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của mình để lan tỏa năng lượng tích cực,” Trúc Linh nói./.



Sở GD-ĐT Hà Nội hướng dẫn chi tiết 4 cách xem điểm thi vào lớp 10 Các kênh tra cứu điểm thi gồm: ứng dụng iHanoi, Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố Hà Nội, Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Cổng thông tin điện tử Báo Hà Nội mới điện tử.