Huế: Những người “thợ lính” trên công trường nơi biên cương

Giữa mùa Hè nắng gay gắt của vùng cao thành phố Huế, trên công trường xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã A Lưới 4, tiếng máy móc thi công hòa cùng nhịp lao động khẩn trương của hàng trăm cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang thành phố Huế.

Với họ, chiến dịch “60 ngày đêm” không đơn thuần là nhiệm vụ tăng cường nhân lực cho công trình mà còn là hành trình mang tri thức, tương lai đến với con em đồng bào các dân tộc nơi biên cương Tổ quốc.

Mệnh lệnh từ trách nhiệm

Những ngày giữa tháng 6, vùng cao A Lưới bước vào thời điểm nắng nóng gay gắt. Trên công trường xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã A Lưới 4, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang thành phố Huế đang ngày đêm chạy đua với thời gian.

Công trình được xây dựng tại thôn Cưr Xo, xã A Lưới 4 trên diện tích gần 5ha, với mục tiêu đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới. Đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần tạo điều kiện để học sinh vùng sâu, vùng xa được học tập trong môi trường tốt hơn.

Tuy nhiên, khối lượng công việc còn lại khá lớn trong khi thời gian hoàn thành để kịp phục vụ năm học mới không còn nhiều. Trước yêu cầu cấp bách đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cùng Bộ đội Biên phòng thành phố Huế đã triển khai chiến dịch “60 ngày đêm” chung sức xây dựng trường học.

Hơn 100 cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang thành phố cùng 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng được huy động tham gia hỗ trợ thi công. Từ san gạt mặt bằng, vận chuyển vật liệu, đổ bê tông, xây dựng các hạng mục đến dọn dẹp công trường, tất cả đều được thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất.Mặc cho nắng nóng khắc nghiệt, những người lính vẫn miệt mài với từng phần việc. Mồ hôi thấm đẫm màu áo quân phục nhưng không ai nề hà khó khăn. Với họ, đây không chỉ là nhiệm vụ được giao mà còn là trách nhiệm đối với thế hệ tương lai nơi biên giới.

Chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế tham gia xây dựng trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã A Lưới 4. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Trung sỹ Trần Văn Kiệt, chiến sỹ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cho biết, mỗi cán bộ, chiến sỹ đều xác định rõ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần giúp công trình sớm hoàn thành để học sinh có điều kiện học tập tốt hơn.

Để chiến dịch đạt hiệu quả cao, các đơn vị đã tổ chức quán triệt nhiệm vụ, xây dựng quyết tâm cho cán bộ, chiến sỹ ngay từ những ngày đầu. Đại úy Ngô Văn Lực, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6 cho biết, đơn vị luôn động viên cán bộ, chiến sỹ phát huy tinh thần xung kích, sức trẻ, khắc phục khó khăn để phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công, góp phần đẩy nhanh tiến độ công trình.

Đại tá Lê Hồng Tuyên, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế yêu cầu, các đơn vị phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình; đồng thời chấp hành nghiêm kỷ luật, giữ vững an toàn tuyệt đối về người và phương tiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đối với những người lính tham gia chiến dịch, đây là một “mệnh lệnh không lời” xuất phát từ trách nhiệm với cộng đồng, với sự nghiệp giáo dục và với nhân dân vùng biên giới còn nhiều khó khăn.

Thắp sáng tương lai nơi vùng cao

Nếu ở công trường, những người lính đang góp từng ngày công để xây nên những dãy phòng học mới, trong suy nghĩ của họ, đích đến cuối cùng lại là những gương mặt học sinh vùng cao sẽ được hưởng lợi từ công trình này.

Trung tá Quế Việt Thịnh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt cho biết, được trực tiếp tham gia hỗ trợ xây dựng trường học là niềm vinh dự đối với mỗi cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng.

Theo Trung tá Thịnh, mỗi phần việc hôm nay không chỉ góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất giáo dục mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của lực lượng vũ trang đối với con em đồng bào dân tộc thiểu số. Hình ảnh ngôi trường mới khang trang sớm đi vào hoạt động chính là động lực để cán bộ, chiến sỹ vượt qua mọi khó khăn, vất vả.

Anh mong muốn góp một phần công sức để học sinh có điều kiện học tập và sinh hoạt tốt hơn, yên tâm học tập, rèn luyện. Đây cũng là cách để thắt chặt tình đoàn kết quân-dân và đồng hành cùng địa phương trong phát triển giáo dục.

Theo chủ đầu tư, sự tham gia hỗ trợ của lực lượng quân đội đã góp phần quan trọng trong việc tháo gỡ khó khăn về nhân lực, giúp nhiều hạng mục được triển khai đồng thời và đẩy nhanh tiến độ thi công.

Ông Hồ Hữu Phú, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2, thành phố Huế cho biết, công trình đang bước vào giai đoạn cao điểm hoàn thiện. Sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang đã tạo thêm nguồn lực để chủ đầu tư và nhà thầu quyết tâm hoàn thành dự án đúng kế hoạch.Không chỉ mang ý nghĩa xây dựng một ngôi trường mới, công trình còn mở ra cơ hội tiếp cận giáo dục tốt hơn cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số khu vực biên giới. Khi đi vào hoạt động, ngôi trường sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, tạo điều kiện để học sinh được học tập trong môi trường an toàn, đầy đủ hơn.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Huế tham gia xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã A Lưới 4. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Thượng tá Trần Đình Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cho biết, với tinh thần “thần tốc, hiệu quả, quyết thắng”, mọi cán bộ, chiến sỹ đều hướng về mục tiêu chung là đưa công trình về đích đúng tiến độ, phục vụ năm học mới.

Giữa đại ngàn A Lưới, hình ảnh những người lính cần mẫn lao động trên công trường đã trở thành biểu tượng đẹp của tinh thần cống hiến. Họ vừa là người chiến sỹ bảo vệ biên cương, vừa là những “người thợ” góp sức xây dựng tương lai cho thế hệ trẻ.

Chiến dịch “60 ngày đêm” vì thế không chỉ là cuộc chạy đua với thời gian để hoàn thành một công trình xây dựng. Đó còn là hành trình gieo những hạt mầm tri thức nơi vùng cao, thắp sáng tương lai cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số, góp phần củng cố tình đoàn kết quân-dân và xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân” nơi biên cương Tổ quốc./.

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