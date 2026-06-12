Tăng tốc xây dựng 13 trường nội trú ở vùng biên giới Sơn La

Ngày 12/6, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La Hà Trung Chiến chủ trì cuộc họp đánh giá tiến độ triển khai đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học-trung học cơ sở tại các xã biên giới, đồng thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công để các công trình sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng phục vụ năm học mới.

Các dự án trường nội trú liên cấp tại khu vực biên giới đang được triển khai đồng loạt ở Sơn La với khí thế khẩn trương.

Các đại biểu tập trung rà soát tiến độ của các công trình tại các xã Xuân Nha, Chiềng Sơn, Lóng Sập, Phiêng Khoài, Lóng Phiêng và Yên Sơn. Đến nay, điểm trường Yên Sơn đạt khoảng 86% khối lượng thi công; Lóng Phiêng đạt 83%; Chiềng Sơn đạt 62%; Phiêng Khoài đạt 56,5%; Xuân Nha đạt 56,1%; Lóng Sập đạt 50%.

Không chỉ các công trình nêu trên, 7 dự án còn lại cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Cụ thể, Điểm trường Mường Hung đạt khoảng 80%; Chiềng Khoong đạt 73%; Mường Lèo đạt 70%; Sốp Cộp đạt 65%; Phiêng Pằn đạt 60%; Chiềng Khương đạt 56,8% và Mường Lạn đạt 53%.

Nhiều công trình ghi nhận mức tăng trưởng khối lượng thi công tích cực so với tuần trước, nhất là Phiêng Pằn tăng 6%, Chiềng Khoong tăng 5% và Mường Lạn tăng 3%, cho thấy nỗ lực lớn của các chủ đầu tư và nhà thầu trong điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Song song với thi công xây dựng, các chủ đầu tư đang phối hợp với nhà thầu cung cấp thiết bị và chính quyền địa phương thống nhất chủng loại, mẫu mã trang thiết bị phục vụ giảng dạy, sinh hoạt nội trú; triển khai các thủ tục mua sắm theo quy định.

Công an tỉnh Sơn La, chủ đầu tư dự án, phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Các đơn vị phấn đấu hoàn thành việc vận chuyển thiết bị lên các điểm trường trước ngày 30/6 để lắp đặt đồng bộ với tiến độ xây dựng. Đến nay, tổng giá trị giải ngân của toàn bộ 13 dự án đạt hơn 1.620 tỷ đồng trên tổng số vốn được giao là 2.756 tỷ đồng.

Các chủ đầu tư và đơn vị thi công cho biết đang gặp nhiều khó khăn do giá nhiên liệu, đặc biệt là giá dầu tăng làm chi phí vận chuyển vật liệu và thi công tăng cao; nguồn nhân công khan hiếm do đang bước vào mùa thu hoạch nông sản.

Thời tiết mưa nhiều trong thời gian qua cũng ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ xây dựng tại nhiều công trường vùng cao, vùng sâu. Tuy nhiên, đại diện các nhà thầu khẳng định sẽ tiếp tục huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tổ chức nhiều mũi thi công, tranh thủ thời tiết thuận lợi để bù lại khối lượng bị chậm do mưa. Các đơn vị cam kết tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, quyết tâm đưa các dự án về đích theo kế hoạch đề ra.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La Hà Trung Chiến nêu rõ, việc đầu tư xây dựng 13 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp giáo dục, nâng cao dân trí và phát triển nguồn nhân lực vùng biên giới.

Đại diện đơn vị thi công phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Các chủ đầu tư, nhà thầu tiếp tục khẩn trương, quyết liệt hơn nữa trong việc huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, hợp lý trong điều kiện mùa mưa.

Các bên cần thực hiện nghiêm các quy định về chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, báo cáo hằng tuần về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, tham mưu Ban Chỉ đạo kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đối với việc mua sắm trang thiết bị, các đơn vị đặc biệt quan tâm đến chất lượng, độ bền và sự phù hợp với điều kiện sử dụng tại trường học vùng biên giới; cần đưa các mẫu thiết bị để địa phương và nhà trường trực tiếp xem xét, đánh giá trước khi triển khai đồng loạt. Các xã khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trường ngay khi hoàn thành, phấn đấu đến thời điểm khánh thành sẽ trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đơn vị quản lý.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo sớm xây dựng kế hoạch tập huấn công tác quản lý nội trú cho đội ngũ giáo viên; hướng dẫn địa phương và nhà trường lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn, bảo đảm điều kiện tổ chức bán trú, nội trú cho học sinh ngay khi trường đi vào hoạt động.

Trong tháng 7/2026, Sở trình Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La xem xét ban hành nghị quyết cho phép ký hợp đồng với giáo viên nhằm bổ sung đội ngũ còn thiếu, đáp ứng yêu cầu vận hành các trường nội trú mới.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng quyết tâm của các chủ đầu tư và nhà thầu, những ngôi trường nội trú hiện đại đang từng ngày hình thành trên dọc tuyến biên giới Sơn La.

Khi hoàn thành, các công trình sẽ tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho hàng nghìn học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa miền núi và vùng thuận lợi, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân nơi biên cương Tổ quốc./.

Gia Lai phát động chiến dịch 90 ngày đêm hoàn thành 7 trường nội trú biên giới Khi hoàn thành, các trường được đầu tư đồng bộ hệ thống phòng học, ký túc xá, nhà ăn, khu ở giáo viên cùng các công trình phụ trợ phục vụ học tập, sinh hoạt của học sinh và giáo viên.

​