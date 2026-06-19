Thành phố Hồ Chí Minh công bố kết quả thi lớp 10 công lập năm học 2026-2027

Sáng 19/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố kết quả kỳ thi lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027.

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi tại địa chỉ diemthi.hcm.edu.vn hoặc ts10.hcm.edu.vn.

Sau khi công bố điểm thi của thí sinh, Sở cũng đồng thời tiếp nhận đơn phúc khảo điểm thi lớp 10 của học sinh nếu có nhu cầu. Các trường trung học cơ sở nơi học sinh học lớp 9 sẽ hướng dẫn và nhận đơn phúc khảo.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập của Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra ngày 1-2/6, với ba môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.

Những thí sinh có nguyện vọng vào lớp 10 chuyên hoặc tích hợp sẽ dự thi thêm môn tương ứng. Toàn thành phố có 151.557 thí sinh đăng ký dự thi, tổng chỉ tiêu vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh là 118.550.

Đề thi năm nay tiếp tục theo định hướng mở nhằm kiểm tra khả năng vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh - dạng đề quen thuộc với học sinh Thành phố từ nhiều năm nay.

Theo nhận định của nhiều giáo viên, đề thi năm nay có độ khó giảm so với năm trước, nhưng vẫn có một số câu hỏi mang tính phân hóa rõ rệt, đặc biệt là giữa các nhóm thí sinh khá, giỏi và xuất sắc.

Điểm xét tuyển vào lớp 10 công lập đại trà là tổng điểm ba bài thi và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên, khuyến khích. Thí sinh trúng tuyển phải dự thi đủ ba bài thi và không có bài thi nào bị điểm 0. Điểm xét tuyển vào lớp 10 chuyên là tổng ba môn thi bắt buộc cộng điểm môn chuyên nhân hệ số 2, với điều kiện các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.

Năm học 2026-2027, Thành phố Hồ Chí Minh có 3 trường công lập đặc thù thực hiện tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển, gồm: Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Thạnh An (xã Thạnh An); Trung học phổ thông Võ Thị Sáu - đặc khu Côn Đảo; Trường Phổ thông Dân tộc nội trú. Các trường trung học phổ thông công lập còn lại trên địa bàn sẽ tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển.

Theo kế hoạch, sau giai đoạn tuyển sinh chính thức, tùy theo tình hình nộp hồ sơ trúng tuyển thực tế và nhu cầu của các trường trung học phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có thể xem xét tổ chức đợt tuyển sinh bổ sung nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh và tuyển đủ chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường.

Đối tượng tuyển sinh bổ sung chỉ áp dụng đối với học sinh đã tham gia thi tuyển nhưng không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng đã đăng ký./.

Hơn 151.000 thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu kỳ thi vào lớp 10 Kỳ thi vào lớp 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức tại 242 điểm thi với hơn 6.400 phòng và hơn 151.000 thí sinh; gần 18.000 giáo viên được huy động tham gia vào công tác thi.