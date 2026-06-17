Kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu 2026: Cả 5 học sinh Việt Nam đều giành huy chương

Đội tuyển Việt Nam gồm 5 thành viên, đã thi đấu xuất sắc, giành 1 huy chương Vàng và 4 huy chương Bạc tại Olympic Vật lý châu Âu 2026 (EuPhO 2026).

Olympic Vật lý châu Âu 2026 (EuPhO 2026) được tổ chức tại thành phố Gothenburg, Thụy Điển từ ngày 12 đến 16/6.

Kỳ thi thu hút 195 học sinh đến từ 35 quốc gia châu Âu cùng 6 quốc gia khách mời: Brazil, Trung Quốc, Saudi Arabia, Singapore, Mỹ và Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam gồm 5 thành viên, được Hội Vật lý Việt Nam tuyển chọn từ những học sinh đạt thành tích cao tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý, đã thi đấu xuất sắc, giành 1 huy chương Vàng và 4 huy chương Bạc.

Kết quả này tiếp tục khẳng định năng lực, bản lĩnh và chất lượng đào tạo học sinh giỏi của Việt Nam trên đấu trường quốc tế, đồng thời cho thấy tiềm năng của thế hệ học sinh yêu thích khoa học cơ bản trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo./.