Nhà trường bắt tay doanh nghiệp kết nối cơ hội việc làm cho sinh viên

Sự bùng nổ của công nghệ với hệ thống máy móc ngày càng hiện đại, sự phát triển mạnh mẽ của AI, robot trong khi nền kinh tế toàn cầu có nhiều biến động khiến cho cơ hội việc làm của sinh viên sau khi ra trường càng trở nên khó khăn hơn.

Để hỗ trợ sinh viên, các trường đại học đã phối hợp với doanh nghiệp tổ chức các chương trình ngày hội việc làm, đem cơ hội nghề nghiệp đến gần với sinh viên hơn ngay khi các em còn chưa cầm tấm bằng tốt nghiệp.

Hàng nghìn vị trí việc làm được kết nối thành công đã cho thấy hiệu quả thiết thực mà các chương trình ngày hội việc làm mang lại, góp phần tạo cầu nối giữa sinh viên và doanh nghiệp.

Mở rộng cơ hội cho sinh viên

Chương trình Tuần lễ việc làm vừa được Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đã thu hút sự tham gia của đông đảo học viên, sinh viên. Đến với ngày hội việc làm, các em không chỉ có cơ hội trực tiếp bày tỏ nguyện vọng nghề nghiệp với nhà tuyển dụng mà còn được tư vấn, định hướng về kỹ năng và lộ trình phát triển phù hợp.

Trần Thanh Bình, sinh viên năm cuối của trường cho hay em theo học về quản trị và an ninh, được học về phân tích dữ liệu, an ninh, kinh doanh. Mong muốn được làm tại Tập đoàn FPT nhưng thay vì phải tìm hiểu qua mạng Internet hay đến tận trụ sở công ty, ngay tại sân trường, Bình đã được đại diện doanh nghiệp này tư vấn về lộ trình em có thể phát triển khi gia nhập tập đoàn.

“Đây thực sự là một cơ hội rất tuyệt vời cho sinh viên vì có thể tiếp xúc trực tiếp cùng lúc với nhiều doanh nghiệp, tìm hiểu thông tin và được nghe tư vấn để những sinh viên sắp ra trường như em có thể có định hướng tốt hơn cho bản thân và tìm kiếm cơ hội việc làm,” Bình chia sẻ.

Với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, chương trình mang cơ hội việc làm đến cho nhiều sinh viên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Không chỉ là ngày hội kết nối sinh viên với doanh nghiệp, chương trình Tuần lễ việc làm của Trường Quản trị và Kinh doanh được thiết kế như một hành trình trải nghiệm nghề nghiệp toàn diện mà còn tiếp cận thực tiễn tuyển dụng hiện đại, phát triển thêm các kỹ năng mềm. Đây cũng là hoạt động thể hiện định hướng đào tạo gắn với thực tiễn và nhu cầu của thị trường lao động của nhà trường.

Ông Hoàng Anh Tuấn, Phụ trách Phòng Đào tạo, Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội cho hay chương trình Tuần lễ việc làm mang đến cho sinh viên rất nhiều lợi ích. Ngoài tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp, sinh viên còn được tham gia nhiều buổi thực hành hỗ trợ kỹ năng phỏng vấn, tạo CV, kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, tìm hiểu về xu hướng nghề nghiệp trong ngành mà sinh viên quan tâm.

Gắn đào tạo với thực tiễn

Theo ông Lâm Thành Hiển, Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng, qua các chương trình ngày hội việc làm, sinh viên không chỉ được tuyển dụng mà còn được tiếp cận với doanh nghiệp, tìm hiểu về thị trường lao động, từ đó có kế hoạch học tập tốt hơn cũng như có thể làm việc sớm.

Ngô Hoàng Giang, sinh viên Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội cho hay dù mới là sinh viên năm thứ 3 nhưng nhờ chương trình này, em đã may mắn được trường giới thiệu cơ hội việc làm tại một doanh nghiệp lớn.

Sinh viên được tư vấn về cơ hội nghề nghiệp. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Chương trình đã giúp các sinh viên được tiếp cận với các doanh nghiệp và có thêm kiến thức thực tế về thị trường lao động, về yêu cầu của các doanh nghiệp với người lao động, từ đó biết doanh nghiệp cần gì có kế hoạch học tập phù hợp trong thời gian tới,” Giang nói.

Cùng nhận định này, Thân Văn Nam, sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội cho hay việc được tiếp xúc trực tiếp với các doanh nghiệp giúp em biết về các vị trí doanh nghiệp đang cần tuyển và biết mình đang ở đâu, cần học hỏi thêm gì để phát triển bản thân, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Không chỉ hỗ trợ cho các sinh viên, sự hợp tác với các doanh nghiệp, mang phòng tuyển dụng đến tận sân trường cũng là cơ hội để các nhà trường soi chiếu lại chương trình đào tạo, từ đó có điều chỉnh kịp thời.

“Hiện các doanh nghiệp có xu hướng ứng dụng AI mạnh mẽ nên chúng tôi cũng chuẩn bị cho sinh viên bằng cách đưa các nội dung thực hành với AI vào học phần các môn chuyên sâu từ năm thứ hai và thứ ba,” Hoàng Anh Tuấn, Phụ trách Phòng Đào tạo, Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ.

Đây cũng là chia sẻ của ông Hoàng Tiến Dũng, Hiệu trưởng Trường Cơ khí Ô tô, Đại học Công nghiệp Hà Nội. “Qua chương trình hợp tác với doanh nghiệp, chúng tôi có những điều chỉnh chương trình đào tạo, có những chuyên gia đóng góp cho chương trình đào tạo tốt hơn,” ông Dũng nói./.

Bộ GD-ĐT dự kiến có nhiều cơ chế mở đột phá cho người học liên thông Người học sẽ được công nhận tối đa kết quả học tập, công nhận cả năng lực nghề nghiệp, các chứng chỉ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc để được giảm thời gian đào tạo khi học liên thông.