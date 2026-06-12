Đồng bộ các giải pháp tạo việc làm bền vững

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, giai đoạn từ năm 2026-2030, địa phương phấn đấu giải quyết việc làm cho 90.000 lao động, với mức bình quân 18.000 lao động mỗi năm.

Trong đó, thành phố sẽ đưa 12.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tương đương khoảng 2.400 lao động mỗi năm.

Cùng với việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, thành phố tạo điều kiện thuận lợi để thành lập mới và phát triển các doanh nghiệp, nhằm thu hút người lao động.

Địa phương phấn đấu phát triển mới từ 1.000-1.300 doanh nghiệp mỗi năm, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và thu hút đầu tư lên trên 6.000 doanh nghiệp vào năm 2030.

Công ty Cổ phần Kim Long Motor Huế (Kim Long Motor) được thành lập năm 2018, là chủ đầu tư Dự án Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp ô tô Kim Long Motor tại Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô. Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp và kinh doanh ô tô; sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô; kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp. Đến tháng 6/2026, doanh nghiệp đã đưa nhiều dây chuyền hiện đại vào sản xuất động cơ, xe bus, ô tô tải…

Hiện nay, thành phố Huế đang hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp như: bố trí quỹ đất để doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội cho cán bộ và công nhân, kịp thời tháo gỡ vướng mắc… để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng sản xuất, giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Theo đại diện Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp thành phố Huế, Kim Long Motor hiện đang tạo việc làm cho hơn 3.000 lao động địa phương và là một trong những doanh nghiệp có số vốn đầu tư lớn nhất vào thành phố.

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã đến thành phố Huế đầu tư hoặc mở rộng đầu tư, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, nhất là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc. Trong đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn may mặc Haiyi, Công ty Scavi Huế đang tạo việc làm cho hàng nghìn lao động; đồng thời thường xuyên tuyển dụng công nhân để tăng sản lượng hoặc mở rộng sản xuất. Ngoài ra, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến… cũng thu hút nhiều lao động.

Nhà máy của Công ty Kim Long Motor Huế sản xuất động cơ. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Đối với việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, thành phố tập trung khai thác các thị trường ổn định và có mức thu nhập cao như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)… Địa phương tạo điều kiện để các đơn vị có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài liên kết với cơ sở để dạy nghề mà các nước sử dụng lao động có nhu cầu.

Ngoài ra, người lao động còn được dạy ngoại ngữ, tìm hiểu luật pháp, văn hóa, phong tục tập quán của nước đến làm việc. Người lao động đi làm việc ở nước ngoài được vay vốn tín dụng nếu có nhu cầu.

Để giải quyết việc làm, thành phố đã tăng cường dạy nghề cho lao động nông thôn. Đến năm 2030, Huế phấn đấu bình quân mỗi năm đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho khoảng 2.000 lao động nông thôn; trong đó, đào tạo nghề phi nông nghiệp chiếm khoảng 70%, còn lại 30% là đào tạo nghề nông nghiệp và phát triển ngành nghề nông thôn.

Theo Kế hoạch số 330/KH-UBND ngày 9/6/2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố Huế về thực hiện chương trình giải quyết việc làm giai đoạn 2026-2030, thành phố tập trung triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ trọng tâm như: thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội gắn với tạo việc làm bền vững; thực hiện đầy đủ, kịp thời và hiệu quả các chính sách về việc làm; đẩy mạnh hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tăng cường dự báo thị trường lao động thông qua chuyển đổi số trong quản lý, khai thác và chia sẻ dữ liệu; chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường lao động.../.

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