Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1054/QĐ-TTg ngày 12/6/2026 phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Ban Chỉ đạo Quốc gia).



Danh sách các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia

Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ là Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà.

Các Phó Trưởng Ban gồm: Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo Quốc gia gồm: Đồng chí Nguyễn Quang Đức, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Tài chính;

Đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng chí Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; đồng chí Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Ngoài ra, Ủy viên Ban Chỉ đạo Quốc gia còn có đồng chí Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; đồng chí Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Đồng chí Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; đồng chí Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam;

Đồng chí Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách-Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; đồng chí Vũ Xuân Hân, Cục trưởng Cục Người có công, Bộ Nội vụ; Đại tá Ngô Quang Phúc, Phó Trưởng Ban Công tác Cơ quan Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Tổ công tác thực hiện quy trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sỹ Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 12/6/2026.

Phụ lục danh sách thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 245/QĐ-TTg ngày 5/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ hết hiệu lực kể từ ngày 12/6/2026.

Nhiệm vụ, chức năng của Ban Chỉ đạo Quốc gia

Ban Chỉ đạo Quốc gia có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, triển khai thực hiện Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 14/9/2021 về việc ban hành Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo đảm thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Mở rộng hợp tác quốc tế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Thành lập các Đoàn của Ban Chỉ đạo để kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin; giải quyết những vướng mắc phát sinh trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin; chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp thiếu trách nhiệm, lợi dụng hoặc làm trái với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Lễ viếng, truy điệu và an táng các hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai Thủy, xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: TTXVN phát)

Bên cạnh đó, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin; điều phối hoạt động của Ban Công tác đặc biệt, Ủy ban Chuyên trách Chính phủ.

Chỉ đạo các quân khu, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kiện toàn Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Ngoài ra, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin; định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.

Ra quân tại các địa phương có nhiều mẫu hài cốt liệt sỹ cần thu thập Chiến dịch 500 ngày đêm” mở ra cơ hội đưa tên tuổi của nhiều liệt sỹ trở về với gia đình, quê hương sau nhiều năm chưa xác định được danh tính, qua đó lan tỏa truyền thống tri ân của dân tộc Việt Nam.