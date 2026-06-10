Ra quân tại các địa phương có nhiều mẫu hài cốt liệt sỹ cần thu thập

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ,” ngày 10/6, hai xã Bến Lức và Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh tổ chức phát động đợt lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ đối với các phần mộ chưa xác định được thông tin tại nghĩa trang liệt sỹ hai địa phương để phục vụ giám định ADN.

Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, góp phần tri ân các anh hùng liệt sỹ và đáp ứng nguyện vọng của thân nhân gia đình liệt sỹ trên cả nước.

Nghĩa trang liệt sỹ Bến Lức hiện có 1.779 phần mộ liệt sỹ, trong đó có 665 mộ chưa xác định được thông tin cần lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Nghĩa trang liệt sỹ Dương Minh Châu hiện là nơi an nghỉ của 406 liệt sỹ, trong đó có tới 394 phần mộ chưa xác định được danh tính. Đây là hai địa phương có số lượng mẫu cần thu thập lớn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Ghi nhận từ thực tiễn, quá trình triển khai nhiệm vụ gặp không ít khó khăn do nội dung công việc mới, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, hệ thống hồ sơ lưu trữ, sơ đồ mộ và thông tin cất bốc qua nhiều giai đoạn chưa đồng bộ; kết cấu nhiều phần mộ đã qua nhiều lần cải táng, sửa chữa nên việc xác định vị trí lấy mẫu đòi hỏi sự cẩn trọng, chính xác.

Nghĩa trang Liệt sỹ Dương Minh Châu (tỉnh Tây Ninh). (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Để bảo đảm thực hiện đúng quy trình, các địa phương đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các kế hoạch, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Quân khu 7 và tỉnh Tây Ninh về tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sỹ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong nghĩa trang liệt sỹ để giám định ADN.

Song song đó, các điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, dụng cụ khai quật, thiết bị lưu trữ và quản lý mẫu sinh phẩm cũng được chuẩn bị đầy đủ.

Công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chiến dịch được đẩy mạnh trên hệ thống truyền thanh cơ sở nhằm tạo sự đồng thuận, lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bí thư Đảng ủy xã Bến Lức Trần Thanh Phong phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN)

Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân xã Bến Lức đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các sở, ngành và thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh triển khai nhiệm vụ đến 74 cán bộ, chiến sỹ tham gia; đồng thời tổ chức khảo sát thực trạng các phần mộ, tham gia tập huấn và rút kinh nghiệm từ đợt làm trước tại Nghĩa trang liệt sỹ Đức Huệ, xã Đông Thành.

Xã đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng; thành lập 2 đội lấy mẫu. Thành viên các đội được chia vào các tổ chuyên trách như khai quật, xây dựng, vận chuyển hài cốt, lấy mẫu, số hóa dữ liệu, tuyên truyền và bảo đảm an ninh trật tự. Theo kế hoạch, xã Bến Lức phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu đối với toàn bộ 665 mộ liệt sỹ chưa xác định thông tin trước ngày 30/11/2026.

Lấy mẫu xác định danh tính hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN)

Tại Nghĩa trang Liệt sỹ Dương Minh Châu (xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh), sau lễ viếng, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh bắt đầu tiến hành các công đoạn khai quật, lấy mẫu hài cốt để phục vụ công tác giám định ADN.

Theo kế hoạch, công tác khai quật, lấy mẫu giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sỹ Dương Minh Châu sẽ được thực hiện từ nay đến ngày 27/7/2026. Quá trình lấy mẫu được triển khai theo đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm tính chính xác, khoa học và sự tôn nghiêm đối với nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sỹ.

Việc ứng dụng công nghệ giám định ADN trong xác định danh tính hài cốt liệt sỹ góp phần thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm,” đồng thời được kỳ vọng mở ra cơ hội đưa tên tuổi của nhiều liệt sỹ trở về với gia đình, quê hương sau nhiều năm chưa xác định được danh tính, qua đó tiếp tục lan tỏa truyền thống tri ân và đạo lý nghĩa tình của dân tộc Việt Nam./.

Chiến dịch 500 ngày đêm cho khát vọng cháy bỏng đoàn tụ thân nhân liệt sỹ Hơn 1,2 triệu liệt sỹ đã ngã xuống, nhưng hàng trăm ngàn hài cốt vẫn vô danh. Chiến dịch 500 ngày đêm là cuộc chạy đua thần tốc với thời gian, là mệnh lệnh từ trái tim để đưa các anh trở về.