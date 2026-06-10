Chiến dịch 500 ngày đêm: Đón các anh về lòng đất mẹ

Cùng với cả nước, các lực lượng chức năng và chính quyền Đồng Tháp đang tích cực triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh.

Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh xương máu để bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Còn thông tin là còn tìm kiếm

Suốt 26 năm qua, các thành viên Đội K91 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp) luôn miệt mài tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở địa bàn 2 tỉnh Pur Sát, Prey Veng (Campuchia) và trong tỉnh Đồng Tháp.

Thượng tá Võ Thành Dẫn, Đội trưởng Đội K91 cho biết, chiến tranh đã lùi xa, nhưng vẫn còn rất nhiều liệt sỹ chưa được trở về với quê hương, gia đình mà nằm lại đâu đó trên các cánh đồng, vườn cây, khu dân cư... Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ thiêng liêng nhằm tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội K91 gặp nhiều khó khăn bởi địa bàn tìm kiếm rộng, thông tin về hài cốt liệt sỹ ngày càng ít và đa số không rõ danh tính; hài cốt bị phân hủy theo thời gian... Bên cạnh đó, người biết thông tin về hài cốt liệt sỹ và trực tiếp chôn cất liệt sỹ đa phần đều lớn tuổi, sức khỏe yếu, trí nhớ kém, thậm chí có người đã qua đời.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở 2 tỉnh Pur Sát, Prey Veng của nước bạn càng khó khăn hơn vì thời tiết khắc nghiệt cộng thêm những tiềm ẩn hiểm họa bom, mìn, vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh cùng bất đồng ngôn ngữ...

Tuy nhiên, với phương châm “Còn thông tin là còn tìm kiếm, còn đồng đội chưa về là còn tiếp tục lên đường,” Đội K91 quyết tâm khắc phục khó khăn, nỗ lực tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sỹ trở về quê hương.

Thượng tá Võ Thành Dẫn chia sẻ: Tháng 5/2026, Đội K91 cất bốc được một hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam trên địa bàn xã Krabau, huyện Camchaymia, tỉnh Prey Veng. Bên cạnh hài cốt là một chai thủy tinh lớn, bên trong có túi nylon được gói và hơ lửa rất kỹ. Nhìn thấy chiếc chai ấy, cán bộ, chiến sỹ Đội K91 rất vui mừng, hy vọng bên trong sẽ còn lưu lại tên tuổi, quê quán của liệt sỹ. Anh em cẩn thận bóc tách từng lớp nylon đã mục nát theo thời gian, nhưng rồi tất cả lặng đi. Mảnh giấy bên trong đã hoàn toàn nát vụn. Thế mới thấy, việc tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ không hề dễ dàng.

Từ khi thành lập (năm 2000) đến nay, cán bộ, chiến sỹ Đội K91 đã tìm thấy, quy tập 2.264 hài cốt liệt sỹ, trong đó có 2.005 hài cốt tìm thấy trên địa bàn tỉnh Prey Veng và tỉnh Pur Sát, 259 hài cốt quy tập trong tỉnh Đồng Tháp. Đội K91 đang tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ giai đoạn mùa khô năm 2025-2026.

Chiến sỹ của Đội K91 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: TTXVN phát)

Đến đầu tháng 6/2026, đơn vị tìm kiếm, quy tập được 57 hài cốt liệt sỹ, trong đó có 36 hài cốt tìm thấy tại Campuchia và 21 hài cốt tìm thấy trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2027), cán bộ, chiến sỹ Đội K91 quyết tâm cao và triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ thiêng liêng này. Đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức khảo sát địa bàn, thu thập và xác minh thông tin về nơi chôn cất liệt sỹ...

Cán bộ, chiến sỹ Đội K91 cố gắng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Chiến dịch 500 ngày đêm.

Phấn đấu quy tập khoảng 370 hài cốt liệt sỹ

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (gọi tắt là Ban chỉ đạo 515) tỉnh Đồng Tháp đã triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Việc thực hiện chiến dịch nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ.

Ban chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Tháp đặt ra yêu cầu trong thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm là bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý thống nhất của chính quyền; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ; giao nhiệm vụ cụ thể; thực hiện “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền); tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp tình hình thực tế địa phương, đạt kết quả thiết thực.

Theo ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Đồng Tháp phấn đấu từ tháng 1/2026 đến tháng 7/2027 tìm kiếm, quy tập khoảng 370 hài cốt liệt sỹ, trong đó, năm 2026 tìm kiếm, quy tập khoảng 230 hài cốt liệt sỹ; số còn lại hoàn thành đến hết tháng 7/2027.

Để hoàn thành nhiệm vụ trên, Ban chỉ đạo 515 tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tăng cường tổ chức lực lượng, phương tiện; thành lập các tổ, đội tìm kiếm, quy tập lâm thời thực hiện nhiệm vụ theo từng địa bàn, khu vực được phân công. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và nhân dân trong khảo sát, xác minh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đưa ra là tổ chức lấy mẫu và bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ phục vụ giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ. Mới đây, tại Nghĩa trang liệt sỹ Châu Thành (ấp An Phú, xã Phú Hựu), Ban chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Tháp tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ phục vụ công tác giám định ADN đối với 442 phần mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin.

Nghĩa trang liệt sỹ Châu Thành được tỉnh chọn là nơi tổ chức thí điểm việc khai quật, lấy mẫu và bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ nhằm đánh giá quy trình thực hiện, kịp thời rút kinh nghiệm trước khi triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh, bảo đảm tính chính xác, khoa học và hiệu quả.

Lãnh đạo Đội K91 gặp gỡ người dân Campuchia, thu thập thông tin về hài cốt liệt sỹ Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Ban chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn từ năm 2026 đến ngày 27/7/2027, tỉnh sẽ nỗ lực hoàn thành việc lấy mẫu, bàn giao mẫu đối với 11.810 mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn và hài cốt liệt sỹ trong quá trình tìm kiếm, quy tập được.

Từ tháng 7/2027 đến tháng 12/2030, tỉnh tiếp tục tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu đối với 9.346 mộ liệt sỹ thiếu thông tin và các mộ liệt sỹ có một số thông tin nhưng chưa xác định được danh tính sau khi đã xác định bằng phương pháp thực chứng.

Cùng với đó, tỉnh hoàn thành việc số hóa, cập nhật dữ liệu liên quan đến quá trình lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ vào phần mềm Quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sỹ và Cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tra cứu và xác định danh tính liệt sỹ thời gian tới./.

Chiến dịch 500 ngày đêm cho khát vọng cháy bỏng đoàn tụ thân nhân liệt sỹ Hơn 1,2 triệu liệt sỹ đã ngã xuống, nhưng hàng trăm ngàn hài cốt vẫn vô danh. Chiến dịch 500 ngày đêm là cuộc chạy đua thần tốc với thời gian, là mệnh lệnh từ trái tim để đưa các anh trở về.