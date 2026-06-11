Tuyên Quang: Lấy mẫu ADN ở các phần mộ liệt sỹ chưa xác định danh tính ở Mèo Vạc

Thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ," Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Tuyên Quang phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Mèo Vạc tổ chức lấy mẫu ADN tại 8 phần mộ chưa xác định danh tính ở Nghĩa trang liệt sỹ xã Mèo Vạc, phục vụ công tác giám định ADN và xác định danh tính liệt sỹ.

Nghĩa trang liệt sỹ xã Mèo Vạc là nơi an nghỉ của 143 liệt sỹ; trong đó còn 8 phần mộ chưa xác định được đầy đủ thông tin về danh tính.

Việc lấy mẫu hài cốt tại các phần mộ khuyết danh nhằm phục vụ công tác giám định ADN, đối chiếu với cơ sở dữ liệu thân nhân liệt sỹ, từng bước làm rõ thông tin, xác định danh tính và trả lại tên cho những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Tuyên Quang, việc ứng dụng công nghệ giám định ADN đang mở ra thêm cơ hội xác định danh tính các liệt sỹ còn thiếu thông tin, góp phần thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng; đồng thời đáp ứng nguyện vọng, mong mỏi của thân nhân các liệt sỹ sau nhiều năm chờ đợi.

Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch đang được triển khai trên địa bàn tỉnh.

Công tác xác định danh tính hài cốt liệt sỹ bằng phương pháp giám định ADN đang được triển khai trên phạm vi cả nước, góp phần giải quyết những tồn đọng kéo dài nhiều năm trong việc xác định thông tin các liệt sỹ còn khuyết danh.

Việc đối chiếu mẫu hài cốt với cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sỹ được kỳ vọng sẽ giúp làm sáng tỏ thông tin về những phần mộ chưa xác định được danh tính; qua đó tạo cơ hội để các gia đình tìm lại người thân đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Đối với nhiều thân nhân liệt sỹ, hành trình đi tìm thông tin về người thân đã kéo dài hàng chục năm. Vì vậy, mỗi mẫu hài cốt được lấy phục vụ giám định ADN không chỉ mang ý nghĩa khoa học mà còn là sự tiếp nối trách nhiệm, tình cảm và lòng tri ân của các thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

Những năm qua, cùng với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, tỉnh Tuyên Quang đã tích cực triển khai các hoạt động thu thập thông tin, lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sỹ và lấy mẫu hài cốt liệt sỹ chưa xác định danh tính để phục vụ giám định ADN.

Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính liệt sỹ còn thiếu thông tin, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh và thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc./.

Ra quân tại các địa phương có nhiều mẫu hài cốt liệt sỹ cần thu thập Chiến dịch 500 ngày đêm” mở ra cơ hội đưa tên tuổi của nhiều liệt sỹ trở về với gia đình, quê hương sau nhiều năm chưa xác định được danh tính, qua đó lan tỏa truyền thống tri ân của dân tộc Việt Nam.

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