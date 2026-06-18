Chiến dịch 500 ngày đêm: Dốc lòng thực hiện hành trình tìm kiếm

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, nhưng dưới những cánh rừng già, trong lòng đất sâu hay nơi viễn xứ vẫn còn đó những người con kiên trung của đất nước chưa thể tìm thấy tên, tuổi, quê hương.

Vượt qua sự khắc nghiệt của thời gian và địa hình, những thành viên của Đội K72 (Đội quy tập mộ liệt sỹ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai) cùng các lực lượng chức năng vẫn miệt mài lật từng tấc đất, dốc lòng thực hiện hành trình tìm kiếm, đưa các anh trở về với đất mẹ.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm

Theo Trung tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72, ngay sau khi kết thúc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh đưa về nước đợt 1, giai đoạn 25 mùa khô 2025-2026, Đội K72 nhanh chóng ổn định sắp xếp tổ chức, biên chế.

Công tác chuẩn bị về lực lượng, phương tiện, hậu cần, kỹ thuật được quan tâm, bảo đảm.

Các nguồn thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ tiếp tục được thu thập, bổ sung từ nhân chứng, tài liệu lịch sử và người dân địa phương cho nhiệm vụ đợt 2, giai đoạn 25 mùa khô 2025-2026.

Các cán bộ, chiến sỹ của Đội có tinh thần, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao, có kinh nghiệm thực tiễn, không ngại khó khăn, gian khổ; đồng thời được giáo dục, huấn luyện đầy đủ, chu đáo cả về chính trị tư tưởng và tổ chức, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, theo Trung tá Vũ Văn Thọ, còn nhiều khó khăn trong việc tuyên truyền, vận động, thu thập, tiếp nhận thông tin mộ chí ở trong và ngoài nước. Bởi thời gian, tốc độ phát triển kinh tế, nhiều khu vực là chiến trường xưa, nay đã xây dựng thành các khu dân cư, nhà máy, đường sá... làm khó khăn trong việc khoanh vùng và tổ chức tìm kiếm.

Bên cạnh đó, khung giá đền bù theo quy định còn thấp, do đó gặp rất nhiều khó khăn trong việc thỏa thuận đền bù để tiến hành tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ.

Đội K72 thực hiện cất bốc hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: TTXVN phát)

Các tỉnh Đội K72 đảm nhiệm địa bàn rộng, hiểm trở, điều kiện khí hậu khắc nghiệt, giao thông đi lại khó khăn; bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Mặt khác, thời gian liệt sỹ hy sinh đã lâu, mức độ phân hủy lớn gây trở ngại trong việc tìm kiếm, đặc biệt là các liệt sỹ khi an táng không tăng, võng, di vật; khả năng lấy mẫu phẩm rất thấp, khó trong việc xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Nỗ lực đưa các anh về quê hương

Để công tác tìm kiếm, quy tập mộ hài cốt liệt sỹ thời gian tới đạt kết quả tốt nhất, Đội trưởng Đội K72 cho biết sau kết thúc nhiệm vụ đợt 1, giai đoạn 25, mùa khô năm 2025-2026 và thực hiện nhiệm vụ trong nước, Đội đã chủ động tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa bảo đảm tốt nhất về phương tiện.

Đến nay, 100% phương tiện bảo đảm hoạt động tốt, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trên các hướng, cụ thể: Hướng Kratie sử dụng 7 xe, hướng Kampong Thom sử dụng 6 xe, hướng trong nước sử dụng 3 xe.

Đội K72 thực hiện cất bốc hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: TTXVN phát)

Đội K72 đã chủ động tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai điều chỉnh, sắp xếp tổ chức biên chế bảo đảm tốt yêu cầu nhiệm vụ ở trong và ngoài nước theo từng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng văn kiện, kế hoạch tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại các vị trí kết luận có thông tin; kế hoạch hành quân khi có mệnh lệnh hành quân của Bộ Tư lệnh Quân khu.

Đội còn tổ chức giáo dục chính trị; huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ tại thực địa cho các đối tượng. Cụ thể là huấn luyện cách xác định bản đồ, địa hình, công binh, trinh sát; huấn luyện tiếng Khmer; truyền thụ kinh nghiệm phương pháp xác định hài cốt liệt sỹ, di vật liệt sỹ...

Đồng thời, Đội K72 phối hợp với Tiểu khu quân sự và Đội bảo vệ 2 tỉnh Kratie và tỉnh Kampong Thom (Vương quốc Campuchia) chủ động thu thập, tiếp nhận thông tin mộ liệt sỹ trên từng địa bàn, xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ trên các hướng bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đến nay, tại tỉnh Kratie còn 13 thông tin, tương ứng với 13 khu vực với số lượng khoảng 89 mộ liệt sỹ thuộc địa bàn các huyện: Snuol, Sambour, Chet Borei, Preaek Prasab, Chhloung.

Tại tỉnh Kampong Thom còn 8 thông tin, tương ứng với 8 khu vực với số lượng khoảng 36 mộ liệt sỹ thuộc địa bàn các huyện Baray, Taing Kouk, Kampong Svay, Sandaan, Santuk.

Với những nỗ lực vượt qua những khó khăn, từ ngày 26/3-16/6, Đội K72 đã tìm kiếm được 57 hài cốt liệt sỹ tại Vương quốc Campuchia. Từ khi thành lập năm 2001 đến nay, Đội K72 đã tìm kiếm được 3.565 hài cốt liệt sỹ.

Đội K72 thực hiện cất bốc hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: TTXVN phát)

Mới đây, trong Lễ truy điệu và an táng hài cốt các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bình Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn khẳng định: Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước; thể hiện quyết tâm, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với người có công với cách mạng, là nhiệm vụ mang tính nhân văn, góp phần củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, các thế hệ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân Đồng Nai luôn chú trọng thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Địa phương còn đặc biệt quan tâm đến công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sỹ, đồng thời thường xuyên chăm sóc, sửa chữa và nâng cấp các nghĩa trang cũng như công trình ghi công trên địa bàn.

“Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn các Anh hùng liệt sỹ. Tiếp nối ngọn đuốc cách mạng ấy, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Đồng Nai nguyện sắt son một lòng với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, nỗ lực hết mình để viết tiếp những trang sử vàng xứng đáng với sự kỳ vọng của các anh hùng liệt sỹ,” Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai khẳng định./.

Chiến dịch 500 ngày đêm: Vượt hiểm nguy tìm hài cốt đồng đội Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sỹ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Tuyên Quang luôn đối mặt với việc nhiều vị trí nghi có hài cốt liệt sỹ nằm ở những khu vực hiểm trở.

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