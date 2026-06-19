Thông qua dự án Công viên Bến Nhà Rồng-Bến Bạch Đằng gần 30.000 tỷ đồng

Chiều 19/6 tại kỳ họp thứ Ba, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI đã thông qua chủ trương đầu tư dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng-Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng theo hình thức đối tác công tư (PPP), tổng mức đầu tư gần 30.000 tỷ đồng.

Dự án nhằm xây dựng đồng bộ, kết nối liên hoàn không gian văn hóa, kiến trúc và không gian công cộng dọc sông Sài Gòn, bao gồm khu vực Bến Nhà Rồng-Khánh Hội và Bến Bạch Đằng; góp phần gia tăng mảng xanh đô thị, mở rộng không gian sinh hoạt cộng đồng và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Dự án cũng hiện thực hóa quy hoạch 1/500 khu vực Bến Bạch Đằng, bao gồm ngầm hóa một phần đường Tôn Đức Thắng, qua đó góp phần giảm ùn tắc giao thông, phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, dự án còn hướng đến xây dựng khu vực ven sông Sài Gòn thành một biểu tượng du lịch của châu Á, góp phần phát triển du lịch của thành phố và tăng thu ngân sách nhà nước.

Đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của khu vực Cảng Nhà Rồng, Bảo tàng Hồ Chí Minh, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Khu vực Bến Nhà Rồng-Khánh Hội sẽ xây dựng Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng; cải tạo tòa nhà trụ sở Cảng Sài Gòn thành văn phòng làm việc, không gian trưng bày và lưu trữ hiện vật; đầu tư phục dựng mô hình tàu Amiral Latouche Tréville (có chức năng trưng bày, tham quan, dịch vụ, lai dắt được trên sông); xây dựng không gian cây xanh, cảnh quan, công trình văn hóa, thể thao, kiến trúc nghệ thuật, dịch vụ và phụ trợ…

Khu vực này cũng mở rộng đường Nguyễn Tất Thành lên từ 8-10 làn xe; xây mới cầu Tân Thuận 1 với 6 làn xe; mở rộng cầu Tân Thuận 2 lên 8 làn xe; mở rộng đường Huỳnh Tấn Phát hiện hữu, đoạn từ cầu Tân Thuận 1 đến đường Lưu Trọng Lư, mở rộng đường dẫn từ cầu Tân Thuận 2 đến đường Nguyễn Văn Linh; xây dựng 1 cầu đi bộ từ khu Cảng Nhà Rồng Khánh Hội qua Bến Bạch Đằng.

Trong khi đó, khu vực Bến Bạch Đằng sẽ ngầm hóa một phần đường Tôn Đức Thắng; xây dựng bãi đậu xe ngầm và trung tâm thương mại ngầm; mở rộng bờ sông và kè dọc sông; cải tạo, mở rộng không gian kiến trúc cảnh quan, công viên cây xanh, cải tạo sàn cập tàu, sàn ngắm cảnh, các công trình phụ trợ.

Dự án dự kiến thực hiện theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) thanh toán bằng quỹ đất và ngân sách nhà nước.Tổng diện tích sử dụng đất, mặt nước khoảng 73,3 ha.

Dự án được chia thành 5 dự án thành phần: Xây dựng Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng; chỉnh trang cảnh quan khu vực Khánh Hội; nâng cấp hạ tầng giao thông trục Nguyễn Tất Thành tại phường Xóm Chiếu, Tân Thuận; đầu tư cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng và nâng cấp hạ tầng giao thông trục Tôn Đức Thắng; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Theo kế hoạch, các thủ tục phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật, dự toán dự án thành phần, ký kết hợp đồng BT (xây dựng-chuyển giao) thực hiện trong quý 3-4 năm 2026. Dự án dự kiến hoàn thành quý 2 năm 2029./.

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