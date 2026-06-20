Người dân Hà Nội giao đất xây cầu qua sông Hồng nhận 'sổ đỏ' tái định cư

Ngày 20/6, Ủy ban Nhân dân xã Thư Lâm (Hà Nội) phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà (Hà Nội) tổ chức trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 200 hộ gia đình, cá nhân thuộc diện tái định cư tại thôn Thiết Ứng. Đây là những hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo.

Việc được nhận “sổ đỏ” không chỉ giúp người dân hoàn thiện cơ sở pháp lý để xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống tại nơi ở mới mà còn thể hiện sự quyết tâm, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân, góp phần tạo sự đồng thuận trong triển khai các công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô.

Tại buổi trao Giấy chứng nhận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thư Lâm Phạm Trọng La chúc mừng các hộ dân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời khẳng định việc hoàn thành cấp giấy chứng nhận thể hiện quyết tâm của chính quyền địa phương trong bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân có đất thu hồi.

Ông Phạm Trọng La đề nghị các cơ quan chuyên môn tiếp tục phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính còn lại, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ổn định nơi ở mới.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà Nguyễn Hải Đăng ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Nhân dân xã Thư Lâm và các cơ quan chuyên môn trong giao đất tái định cư, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng, qua đó, tạo điều kiện để người dân sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Việc hoàn thiện thủ tục pháp lý giúp người dân yên tâm xây dựng nhà ở, sớm ổn định cuộc sống, đồng thời thể hiện nỗ lực của chính quyền trong bảo đảm quyền lợi cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng.

Người dân nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Ông Nguyễn Hải Đăng cho biết Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà đã chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Thư Lâm trong việc hỗ trợ người dân tái định cư, từ việc tiếp nhận hồ sơ, làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng, cấp điện, nước, đăng ký học cho con em…

Kết quả của sự phối hợp giữa chính quyền phường Hồng Hà và chính quyền xã Thư Lâm là những nụ cười và sự phấn khởi của người dân trong ngày nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Là một trong những hộ dân nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong đợt này, ông Nguyễn Hùng Vượng (ở số 43 Ngõ Vạn Kiếp, phường Hồng Hà, Hà Nội) đánh giá: “Chúng tôi đã được nhận tiền đền bù rất thuận lợi và được đáp ứng đa số các quyền lợi. Hôm nay, được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mình, chúng tôi rất vui mừng, cảm ơn chính quyền phường Hồng Hà và Thư Lâm đã phối hợp với nhau để giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho người dân.”

Cùng cả gia đình sang xã Thư Lâm nhận “sổ đỏ,” chị Hoàng Bích Thủy (ở 33 phố Nguyễn Khoái, phường Hồng Hà, Hà Nội) phấn khởi cho biết: “Sau khi dự án khởi động đến bây giờ, cuộc sống của chúng tôi khá xáo trộn. Giờ có sổ đỏ rồi, chúng tôi mong muốn sẽ sang đây để xây dựng nhà cửa, nhanh chóng ổn định cuộc sống."

Khu đất xây dựng khu tái định cư. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn bồi thường giải phóng mặt bằng, ông Lại Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thư Lâm - cho rằng cán bộ làm việc cần phải thực tâm, thực huyết, phục vụ nhân dân một cách đúng nghĩa, từ đó nhận được sự phối hợp và ủng hộ của người dân.

“Khi có đủ 2 điều kiện này, cùng với hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tôi tin rằng là chính quyền thực sự sẽ vì dân để phục vụ," ông Cường nhấn mạnh.

Theo ghi nhận của phóng viên, khu tái định cư cho người dân phải giải phóng mặt bằng trong dự án cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo tại thôn Thiết Ứng (xã Thư Lâm) hiện đang được các lực lượng thi công nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các hạng mục hạ tầng điện nước để sẵn sàng chào đón người dân về sinh sống ổn định.

Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà cho biết tổng diện tích thu hồi phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo trên địa bàn phường là 44.486,8m2, liên quan đến 335 trường hợp. Đến nay, phường đã phê duyệt 100% phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đúng với tiến độ đề ra.

Đối với cầu Tứ Liên, tổng diện tích đất cần thu hồi trên địa bàn phường Hồng Hà để triển khai dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên là hơn 293.821m2.

Đến nay, phường đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 886/886 thửa đất, đạt 100%. Trong số đó, có 339 phương án đất có nhà ở, 9 phương án đất của tổ chức, cơ quan quản lý, 151 phương án đất bãi sông Hồng và 387 phương án đất nông nghiệp…/.

Hà Nội đẩy nhanh giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cầu Tứ Liên Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn đang được đẩy nhanh tại phường Hồng Hà, Hà Nội. Nhiều khu dân cư lâu năm dọc bờ sông Hồng đã hoàn tất bàn giao mặt bằng.

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