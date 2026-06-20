Phê duyệt Đề án phát triển Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế đạt chuẩn Đông Nam Á

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1096/QĐ-TTg ngày 19/6/2026 phê duyệt Đề án phát triển Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế thuộc Trường Đại học Y-Dược Huế, Đại học Huế đạt chuẩn các bệnh viện tiên tiến khu vực Đông Nam Á, tiến tới đạt chuẩn quốc tế.

Mục tiêu của Đề án là xây dựng Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế theo mô hình "Trường-Viện" thành bệnh viện chuyên sâu, kỹ thuật cao, tiên tiến, hiện đại, đạt chuẩn bệnh viện tiên tiến khu vực Đông Nam Á năm 2030 và tiến tới đạt chuẩn quốc tế năm 2045.

Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2026-2030, quy mô bệnh viện đạt trên 800 giường bệnh, hoạt động theo mô hình "Trường-Viện"; phấn đấu đạt mức cao nhất theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế, đạt chất lượng bệnh viện cấp quốc gia và được kiểm định đạt tiêu chuẩn cấp khu vực.

100% đơn vị chuyên môn của Bệnh viện được trang bị đầy đủ thiết bị tiên tiến, chuyên ngành và chuyên sâu theo tiêu chuẩn, định mức được phê duyệt. Phấn đấu tỷ lệ đồng biên chế đạt 30%, bảo đảm hài hòa giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và khám bệnh, chữa bệnh.

Ít nhất 75% tổng số các danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh được phê duyệt; đạt tiêu chí bệnh viện thông minh; 100% hoạt động quản lý vận hành và chuyên môn nghiệp vụ được thực hiện trên nền tảng công nghệ số.

Tầm nhìn đến năm 2045, quy mô bệnh viện đạt trên 1.000 giường bệnh, đầy đủ các chuyên khoa hiện đại ngang tầm với các nước tiên tiến và đạt tiêu chuẩn quốc tế; phấn đấu bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư sau năm 2035.

Đầu tư đồng bộ các khối công trình của bệnh viện theo hướng xanh, sạch, thuận tiện

Để đạt được các mục tiêu trên, một trong những nhiệm vụ và giải pháp Đề án đặt ra là mở rộng quy mô, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị. Mở rộng quỹ đất, phát triển không gian bệnh viện theo lộ trình bảo đảm đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng mục tiêu mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh. Đầu tư đồng bộ các khối công trình của bệnh viện theo hướng xanh, sạch, an toàn, thuận tiện, đáp ứng các mục tiêu mở rộng quy mô bệnh viện.

Đầu tư, nâng cấp hệ thống thiết bị y tế theo hướng hiện đại, chuyên sâu, đồng bộ với công năng công trình, yêu cầu phát triển chuyên môn của bệnh viện và đạt các chứng nhận chất lượng quốc tế. Đầu tư, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng tiêu chí bệnh viện thông minh.

Quy hoạch, phát triển hạ tầng gắn với sử dụng hiệu quả quỹ đất. Tối ưu công năng sử dụng cơ sở vật chất, bảo đảm vận hành hiệu quả, tiết kiệm; đa dạng hóa nguồn thu hợp pháp, phấn đấu tăng trưởng doanh thu tối thiểu 10% mỗi năm.

Tăng cường đào tạo, thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Phát triển số lượng và cơ cấu nhân lực phù hợp với lộ trình mở rộng quy mô giường bệnh, hướng tới đạt các chứng nhận quốc tế; ưu tiên các lĩnh vực trực tiếp quyết định chất lượng bệnh viện bao gồm nhân lực lâm sàng, điều dưỡng, cận lâm sàng, kiểm soát nhiễm khuẩn, công nghệ thông tin, quản lý chất lượng và quản trị bệnh viện.

Đẩy mạnh đào tạo sau đại học, đào tạo liên tục, đào tạo tại chỗ, đào tạo theo chuẩn năng lực, đào tạo quản trị bệnh viện và tăng cường hợp tác quốc tế gắn với yêu cầu phát triển chuyên môn của bệnh viện.

Hoàn thiện cơ chế thu hút, bồi dưỡng và giữ chân nhân lực chất lượng cao trên cơ sở vị trí việc làm, năng lực chuyên môn và hiệu quả công việc. Cải thiện chính sách tiền lương và cơ chế đãi ngộ; ưu tiên cử cán bộ đi đào tạo, tu nghiệp tại các quốc gia có nền y học phát triển.

Ưu tiên phát triển các kỹ thuật điều trị xâm lấn tối thiểu, ứng dụng kỹ thuật cao trong các chuyên ngành lâm sàng

Chuẩn hóa, đồng bộ hóa hệ thống quy trình chuyên môn, quy trình chăm sóc, quy trình hỗ trợ và quy trình quản trị bệnh viện theo hướng hiện đại, an toàn, hiệu quả, lấy người bệnh làm trung tâm; bảo đảm phù hợp với yêu cầu nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và các tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện theo chuẩn quốc gia, khu vực và quốc tế.

Tập trung phát triển các chuyên khoa, kỹ thuật chuyên sâu, lĩnh vực mũi nhọn và mô hình trung tâm chuyên sâu theo định hướng bệnh viện đại học hiện đại, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Ưu tiên phát triển các kỹ thuật điều trị xâm lấn tối thiểu, ứng dụng kỹ thuật cao trong các chuyên ngành lâm sàng, nâng cao năng lực xét nghiệm chuyên sâu có giá trị cao trong chẩn đoán, điều trị; tập trung xây dựng các mũi nhọn chiến lược về ghép tạng, ung thư và nghiên cứu, ứng dụng vật liệu thay thế.

Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và quản trị dữ liệu y tế trong khám bệnh, chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý chất lượng và quản trị, điều hành bệnh viện; từng bước hình thành mô hình bệnh viện thông minh, hiện đại, liên thông, hiệu quả.

Triển khai lộ trình quản lý chất lượng bệnh viện theo chuẩn tiên tiến, lấy an toàn người bệnh làm ưu tiên hàng đầu; tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý thuốc, vật tư, thiết bị y tế và cải tiến chất lượng liên tục./.

Đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu và hạ tầng số ngành y tế Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, Bộ Y tế được giao 386 nhiệm vụ tại các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và đạt được những kết quả nổi bật, với 375 nhiệm vụ hoàn thành.