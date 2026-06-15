Phẫu thuật thành công khối u nặng 1,1kg cho bé gái 2 ngày tuổi

Ngày 15/6, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị này vừa thực hiện phẫu thuật thành công khối u quái khổng lồ nặng 1,1 kg - chiếm 1/3 trọng lượng cơ thể ở vùng cùng cụt cho một trẻ sơ sinh 2 ngày tuổi.

Trước đó, ngày 31/5, bé gái 2 ngày tuổi, con của sản phụ Đ.T.H.T (ngụ tỉnh Lâm Đồng) được chuyển từ Bệnh viện Từ Dũ sang Bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng đặt nội khí quản, bóp bóng qua nội khí quản.

Bệnh nhi có một khối u quái vùng cùng cụt đã xuất huyết, suy tim cung lượng cao (tim vẫn bơm máu mạnh nhưng không đủ cung cấp cho toàn bộ cơ thể), rối loạn đông máu nặng.

Ngay khi tiếp nhận, đội ngũ y bác sỹ tại Khoa Cấp cứu đã khẩn trương hỗ trợ cho trẻ nằm giường sưởi ấm, hút đờm, thở máy qua nội khí quản, truyền dịch, truyền máu và vận mạch Dobutamin.

Điều khiến các bác sỹ lo lắng là khối u quái to, đã vỡ, xuất huyết trong u có thể dẫn đến tình trạng suy tim do sự tăng sinh mạch máu.

Ngay sau đó, bệnh nhi được chuyển đến Khoa Hồi sức sơ sinh tiến hành hồi sức và chuẩn bị phẫu thuật. Ngày 2/6, ca phẫu thuật được tiến hành. Máy thở, máy sưởi ấm, thuốc cấp cứu, dung dịch truyền… đều được chuẩn bị sẵn để xử trí kịp thời nếu bệnh nhi bị sốc mất máu, hạ thân nhiệt hay ngừng tim.

Theo các bác sỹ, tuy đã có sự chuẩn bị kỹ càng nhưng trường hợp này vô cùng phức tạp cả về kỹ thuật lẫn gây mê và hồi sức sau mổ.

Do bệnh nhi mới chỉ 2 ngày tuổi nên quá trình phẫu thuật có nguy cơ ảnh hưởng tới tính mạng như: mất lượng lớn huyết tương và máu trong khối u khi mổ, nguy cơ nhiễm trùng lớn vì tổn thương lớn, đặc biệt đã bị loét vỡ dẫn đến tử vong rất cao. Sau 3 giờ phẫu thuật căng thẳng, các bác sỹ đã cắt bỏ được khối bướu quái khổng lồ type II có kích thước 15x15x12cm ở dưới xương vùng cùng cụt và một phần u kích thước 3x3x4cm nằm sâu trước xương cùng sau trực tràng.

Khối u nặng đến 1,1kg, chiếm gần 1/3 trọng lượng cơ thể của bé.

Bệnh nhi đang được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau mổ, bệnh nhi được chăm sóc đặc biệt tại Khoa Hồi sức Sơ sinh, các triệu chứng lâm sàng cải thiện dần. Bệnh nhi được theo dõi sát sao các biến chứng như nhiễm trùng và chăm sóc đặc biệt để đảm bảo quá trình hồi phục diễn ra tốt nhất.

U vùng cùng cụt là khối u tế bào mầm thường gặp nhất ở trẻ sơ sinh, xuất phát từ vùng xương cùng-cụt. Tần suất gặp phải của u là khoảng 1/35.000-40.000 trẻ, nữ gặp nhiều hơn nam khoảng từ 3-4 lần.

Đối với các u vùng cùng cụt khổng lồ, nguy cơ tử vong ở trẻ trước phẫu thuật rất cao vì vậy cần sự phối hợp chặt chẽ của các bác sỹ Sản khoa, Hồi sức sơ sinh, Ngoại nhi và Gây mê hồi sức để đảm bảo quá trình phẫu thuật bệnh nhi diễn ra thuận lợi./.

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