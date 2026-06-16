Đà Nẵng: Kịp thời điều trị 43 trường hợp nghi ngộ độc bánh mỳ

Chiều 16/6, bác sỹ Nguyễn Hữu Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (thành phố Đà Nẵng) cho biết từ ngày 13-16/6, bệnh viện đã tiếp nhận 43 trường hợp người dân nhập viện điều trị nội trú do nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Các bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, sốt, buồn nôn và nôn. Qua khai thác yếu tố dịch tễ, cơ quan y tế ghi nhận các trường hợp này đều đã sử dụng bánh mỳ thịt chả tại một quán bánh mỳ trên địa bàn phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng (gần chợ Tổng) trước khi xuất hiện các triệu chứng bất thường.

Ngay sau khi tiếp nhận các ca bệnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam đã khẩn trương tổ chức điều trị, theo dõi và chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân tại các khoa Nhi, Truyền nhiễm, Tiêu hóa. Đến nay, tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân cơ bản ổn định, đang hồi phục tốt và dự kiến sẽ được xuất viện trong những ngày tới.

Liên quan đến vụ việc, ngành y tế địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu xét nghiệm để xác định nguyên nhân; đồng thời triển khai các biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh thêm các trường hợp mắc mới.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần lựa chọn cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; ưu tiên sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được chế biến và bảo quản đúng quy định.

Khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc thực phẩm như đau bụng, tiêu chảy, sốt, buồn nôn hoặc nôn sau khi ăn uống, người dân cần đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh các biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ngành y tế cũng cảnh báo, trong điều kiện thời tiết nắng nóng hiện nay, thực phẩm dễ bị ôi thiu, nhiễm khuẩn nếu không được bảo quản đúng cách.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cần tuân thủ nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm nguồn nguyên liệu, quy trình chế biến và bảo quản nhằm phòng ngừa các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể./.

Gia Lai: Kiểm tra đột xuất sau phản ánh khách du lịch bị ngộ độc thực phẩm Sáng 10/6, Đoàn kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm của Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc Khách sạn Hải Âu.

