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Ngày Quốc tế Yoga 21/6/2026: "Yoga - sống khỏe theo năm tháng"

Chủ đề Ngày Quốc tế Yoga 21/6/2026 do Chính phủ Ấn Độ lựa chọn là “Yoga - sống khỏe theo năm tháng,” nhằm nhấn mạnh vai trò của Yoga trong việc nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần.

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Chủ đề Ngày Quốc tế Yoga 21/6/2026 do Chính phủ Ấn Độ lựa chọn là “Yoga - sống khỏe theo năm tháng,” nhằm nhấn mạnh vai trò của Yoga trong việc nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần và khả năng thích ứng của con người ở mọi giai đoạn cuộc sống./.

(TTXVN/Vietnam+)
#yoga #Chính phủ Ấn Độ Ấn Độ
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