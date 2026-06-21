Ngày Quốc tế Yoga 21/6/2026: "Yoga - sống khỏe theo năm tháng"

Từ 7h30 đến 8h30; từ 10h30 đến 12h; từ 13h đến 14h30 và từ 16h đến 18h ngày 17-18/6, Công an thành phố tạm cấm đối các xe ôtô tải từ 1,5 tấn trở lên, xe ôtô từ 16 chỗ trở lên trên một số tuyến đường.