Ngày Quốc tế Yoga 21/6/2026: "Yoga - sống khỏe theo năm tháng"

Chủ đề Ngày Quốc tế Yoga 21/6/2026 do Chính phủ Ấn Độ lựa chọn là “Yoga - sống khỏe theo năm tháng,” nhằm nhấn mạnh vai trò của Yoga trong việc nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần và khả năng thích ứng của con người ở mọi giai đoạn cuộc sống./.
Đồng diễn Yoga 2026: Thắt chặt tình hữu nghị văn hóa Việt Nam-Ấn Độ
Đồng diễn Yoga 2026 không chỉ là một hoạt động rèn luyện sức khỏe, mà còn là dịp để nhân dân Việt Nam-Ấn Độ cùng nhau lan tỏa thông điệp về hòa bình, hữu nghị, sự cân bằng và phát triển bền vững.