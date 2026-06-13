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Phát động thi đua Quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số

Ngày 13/6/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030.

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Ngày 13/6/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã chủ trì lễ phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030.

Tại lễ phát động, Thủ tướng Lê Minh Hưng kêu gọi các cấp, các ngành, địa phương, người dân và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy cao độ truyền thống yêu nước, tinh thần thi đua ái quốc và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng hưởng ứng mạnh mẽ phong trào và thi đua trên những khía cạnh sau: Thi đua đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển; Thi đua đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh...; Thi đua phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm quốc gia; hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng số, hạ tầng năng lượng, hạ tầng logistics...; Thi đua xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, liêm chính, hướng về cơ sở, phục vụ nhân dân tốt hơn, hiệu quả hơn; Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý chặt chẽ ngân sách, nguồn lực quốc gia…; Thi đua củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; phát triển hệ giá trị văn hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, y tế, bảo đảm môi trường sinh thái và an sinh xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thủ tướng Lê Minh Hưng #phong trào thi đua #tăng trưởng bền vững
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