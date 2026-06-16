Chính trị

Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga

Chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Liên bang Nga trên cương vị mới thể hiện sự coi trọng quan hệ song phương, đồng thời phát huy vai trò “cầu nối” của Việt Nam, tạo thêm động lực mới cho quan hệ ASEAN-Nga.

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Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16 đến 18/6/2026.

Đây là chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trên cương vị mới tới Liên bang Nga, cho thấy sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Nga.

Chuyến công tác góp phần phát huy vai trò “cầu nối” của Việt Nam, tạo thêm động lực mới cho quan hệ ASEAN-Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)
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Quan hệ Việt Nam-Nga

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