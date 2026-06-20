Tây Ninh nâng cao sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Bỉ

Trong khuôn khổ chương trình công tác tại Bỉ, chiều 19/6 (giờ địa phương), Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Brussels tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh tại Bỉ.

Tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Bỉ, kiêm nhiệm Đại Công quốc Luxembourg và Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu (EU) Nguyễn Văn Thảo.

Về phía tỉnh Tây Ninh có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Đài Thy; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Huỳnh Văn Sơn, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và một số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết khẳng định quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Bỉ, cũng như Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) đang mở ra nhiều cơ hội mới để các doanh nghiệp hai bên tăng cường đầu tư, thương mại và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết nhấn mạnh: “Tây Ninh có quy mô kinh tế hơn 14 tỷ USD, nằm trong nhóm 10 địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất Việt Nam, sở hữu vị trí chiến lược kết nối Thành phố Hồ Chí Minh và một số quốc gia khu vực ASEAN. Do đó, chúng tôi mong muốn Tây Ninh sẽ trở thành đối tác tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp Bỉ, đặc biệt trong các lĩnh vực, như kinh tế tuần hoàn, năng lượng sạch, công nghệ môi trường, công nghệ sinh học và nông nghiệp tiên tiến; đồng thời khẳng định tỉnh luôn chào đón và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư Bỉ đến tìm hiểu, hợp tác và phát triển lâu dài tại địa phương."

Đánh giá Tây Ninh là địa phương có nhiều tiềm năng để đón nhận làn sóng đầu tư mới từ châu Âu nhờ vị trí chiến lược, Đại sứ Nguyễn Văn Thảo cho rằng, trong bối cảnh Hiệp định EVFTA tiếp tục phát huy hiệu quả, nhiều doanh nghiệp Bỉ đang quan tâm mở rộng hợp tác tại Việt Nam, nhất là các lĩnh vực logistics, công nghiệp xanh, nông nghiệp công nghệ cao và phát triển bền vững.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng với định hướng phát triển rõ ràng cùng quyết tâm đồng hành doanh nghiệp của chính quyền địa phương, Tây Ninh sẽ tiếp tục nâng cao sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Bỉ và châu Âu trong thời gian tới.

Giới thiệu về môi trường đầu tư của tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Sơn cho biết toàn tỉnh hiện có hơn 2.000 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký khoảng 26 tỷ USD, thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI.

Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Sơn nhấn mạnh: “Tỉnh Tây Ninh vừa được vinh danh trong Top 3 các địa phương có thành tích cải cách nổi bật nhất Việt Nam trong hành trình 20 năm PCI (2005-2025), đó là minh chứng cho thấy những nỗ lực của tỉnh trong việc đồng hành, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư phát triển. Do đó, chúng tôi rất mong muốn tiếp tục đón nhận các nhà đầu tư từ Bỉ để phát triển lớn mạnh tại Tây Ninh, đặc biệt trong những lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực, đô thị thông minh, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số.''

Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp đang hoạt động tại Bỉ cho biết Tây Ninh có nhiều tiềm năng và đặc biệt rất tạo điều kiện cho các nhà đầu tư.

Ông Philippe Phan Van Ho, Giám đốc điều hành công ty Swiss Asia Partner SA cho rằng hội nghị là cơ hội tốt để hướng dẫn những nhà đầu tư quốc tế muốn vào Tây Ninh nói riêng và vào Việt Nam nói chung. Ông cho biết doanh nghiệp của ông đang triển khai hoạt động tại Việt Nam và nhận thấy Tây Ninh tạo điều kiện tốt, ưu đãi cho những nhà đầu tư muốn đầu tư vào tỉnh.

Ông Carl Destrooper, Giám đốc Công ty Shareholder Yellow Bird, một doanh nghiệp đã có nhiều năm hoạt động ở Tây Ninh cho biết: “Tỉnh rất tạo điều kiện, giúp đỡ doanh nghiệp hoàn tất các giấy phép trong thời gian ngắn. Điều này rất hữu ích vì đây là một thị trường mới nổi và đang phát triển rất nhanh.''

Bên cạnh các hoạt động trao đổi, kết nối hợp tác, hội nghị đã chứng kiến lễ trao Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội Trí thức người Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg với tỉnh Tây Ninh. Sự kết nối này nhằm tăng cường kết nối đội ngũ chuyên gia, trí thức người Việt ở nước ngoài với địa phương trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Điểm nhấn của Hội nghị là lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án Nhà máy sản xuất sữa Be Milk của nhà đầu tư Swiss Asia Partner tại Khu công nghiệp Prodezi (xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh) với tổng vốn đầu tư trên 100 triệu USD.

Việc dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và trao ngay tại hội nghị không chỉ thể hiện niềm tin của doanh nghiệp châu Âu đối với môi trường đầu tư của Tây Ninh mà còn là kết quả cụ thể từ những nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, đồng hành cùng nhà đầu tư của chính quyền tỉnh.

Từ những cuộc gặp gỡ, kết nối tại Bỉ, cánh cửa hợp tác giữa Tây Ninh với các đối tác châu Âu đang ngày càng được rộng mở.

Đặc biệt, thành công của hội nghị này không chỉ hướng đến thu hút nguồn vốn đầu tư, tỉnh còn kỳ vọng tiếp cận công nghệ hiện đại, mô hình quản trị tiên tiến và các giải pháp phát triển bền vững. Với những cam kết mạnh mẽ cùng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, Tây Ninh đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư quốc tế./.

Doanh nghiệp Bỉ quan tâm tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại với Việt Nam Hội thảo xúc tiến đầu tư, thương mại tại Brussels khẳng định vai trò của Việt Nam như một điểm đến hấp dẫn trong chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng và mở rộng hợp tác của doanh nghiệp châu Âu.