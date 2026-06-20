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Airbus và Boeing đẩy mạnh đào tạo nhân lực hàng không tại châu Phi

Động thái của 2 hãng diễn ra khi nhu cầu đi lại bằng hàng không tại châu Phi được dự báo tiếp tục tăng nhanh trong nhiều năm tới, kéo theo áp lực lớn về đào tạo phi công, kỹ sư kỹ thuật và tiếp viên.

Trung Kiên
Máy bay A350-1000 của hãng Airbus. (Ảnh: THX/TTXVN)
Máy bay A350-1000 của hãng Airbus. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hai nhà sản xuất máy bay lớn nhất thế giới là Airbus và Boeing đang đồng loạt triển khai các chương trình phát triển nguồn nhân lực tại Đông và Tây Phi nhằm hỗ trợ châu lục này giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân sự trong ngành hàng không.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tại châu Phi được dự báo tiếp tục tăng nhanh trong nhiều năm tới, kéo theo áp lực lớn về đào tạo phi công, kỹ sư kỹ thuật và tiếp viên.

Dự báo thị trường 20 năm của Boeing cho biết châu lục này sẽ cần thêm khoảng 63.000 lao động hàng không mới, gồm 19.000 phi công, 24.000 tiếp viên và 20.000 kỹ thuật viên, đồng thời mở ra cơ hội dịch vụ hàng không thương mại trị giá khoảng 235 tỷ USD trong cùng giai đoạn.

Boeing cho rằng sự mở rộng đội bay, tăng trưởng hành khách và phát triển mạng đường bay nội khối cũng như quốc tế sẽ khiến bài toán nhân lực trở thành một trong những điều kiện quyết định đối với sự phát triển bền vững của ngành hàng không châu Phi.

Về phía Airbus, tập đoàn này đang mở rộng mạng lưới đào tạo ở châu Phi thông qua các quan hệ đối tác học viện và chương trình huấn luyện kỹ thuật, bảo dưỡng và điều hành bay.

Một trong những mô hình đáng chú ý là chương trình đào tạo phi công cơ bản do Học viện Đào tạọ Bay Airbus triển khai cùng đối tác tại Tunisia, dự kiến đào tạo hơn 80 học viên mỗi năm, đồng thời các trung tâm huấn luyện chuyên biệt như Học viện Đào tạo Trực thăng Airbus tại Nam Phi tiếp tục hỗ trợ nâng kỹ năng cho phi công và kỹ thuật viên trong khu vực.

Trong khi đó, Boeing đang theo đuổi hướng tiếp cận rộng hơn, kết hợp đào tạo kỹ năng nghề, năng lực số và khả năng sẵn sàng việc làm cho thanh niên tại nhiều nước châu Phi.

Các chương trình tại Kenya, Nigeria hay Togo được thiết kế không chỉ để tạo nguồn lao động trực tiếp cho ngành hàng không mà còn xây dựng nền tảng kỹ năng STEM, dịch vụ khách hàng, công nghệ số và khởi nghiệp cho thế hệ lao động trẻ.

Giới quan sát cho rằng việc Airbus và Boeing tăng đầu tư vào đào tạo phản ánh một thực tế là châu Phi không thể tận dụng hết tiềm năng tăng trưởng hàng không nếu thiếu hệ sinh thái nhân lực đủ mạnh.

Trong bối cảnh nhiều hãng hàng không châu Phi vẫn phụ thuộc lớn vào nhân sự được đào tạo ở nước ngoài, các chương trình mới được kỳ vọng sẽ giúp nội địa hóa dần năng lực kỹ thuật, giảm chi phí vận hành và tăng tính tự chủ cho ngành hàng không của châu lục trong trung và dài hạn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Airbus #Boeing #Hàng không #Việc làm #Châu Phi
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