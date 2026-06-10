Giá vàng thế giới chạm mức thấp nhất hơn hai tháng

Giá vàng thế giới giảm hơn 1%, xuống mức thấp nhất trong hơn hai tháng vào phiên giao dịch 9/6, trong bối cảnh làn sóng bán tháo lan rộng trên các thị trường tài chính và kỳ vọng ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất trong năm nay.

Giới đầu tư hiện đang hướng sự chú ý tới các dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ sẽ được công bố vào cuối tuần này.

Vào lúc 17 giờ 45 phút GMT (0 giờ 45 phút sáng 10/6 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 1,5%, xuống còn 4.264,70 USD/ounce, sau khi có thời điểm mất hơn 2% trong phiên, khiến kim loại quý này đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 23/3. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn giao tháng 8/2026 tại Mỹ chốt phiên giảm 1,8%, xuống còn 4.286,4 USD/ounce.

Ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures, cho biết các nhà giao dịch đang tỏ ra thận trọng trước diễn biến hiện nay của thị trường. Theo ông, tâm lý né tránh rủi ro đang bao trùm hầu hết các loại tài sản và đây là nguyên nhân khiến giá vàng đi xuống.

Trong phiên giao dịch cùng ngày, hai chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ là S&P 500 và Nasdaq đều giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng.

Ông Haberkorn nhận định vàng và bạc nhiều khả năng vẫn sẽ chịu áp lực giảm cho tới khi Fed đưa ra những tín hiệu rõ ràng hơn về định hướng chính sách tiền tệ.

Sau báo cáo việc làm tích cực của Mỹ được công bố tuần trước, sự chú ý của thị trường hiện chuyển sang các dữ liệu lạm phát quan trọng trong tuần này, bao gồm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Năm của Mỹ dự kiến công bố vào ngày 10/6 và chỉ số giá sản xuất (PPI) vào ngày 11/6. Các số liệu này được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm manh mối về triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ.

Trong một báo cáo, ngân hàng Commerzbank nhận định nếu dữ liệu lạm phát tháng Năm của Mỹ tiếp tục cao hơn dự báo, giá vàng có thể còn giảm sâu hơn. Tuy nhiên, điều này cũng có thể tạo điều kiện cho giá vàng phục hồi vào cuối năm nếu Fed không nâng lãi suất như kỳ vọng của ngân hàng này.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện đang đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12/2026 ở mức khoảng 68%.

Tại Ấn Độ, việc nước này tăng mạnh thuế nhập khẩu vàng đang thúc đẩy hoạt động buôn lậu quay trở lại. Khối lượng vàng nhập lậu trong năm nay có thể vượt 100 tấn khi lợi nhuận trên thị trường chợ đen tăng mạnh, giúp các đối tượng buôn lậu có thể bán vàng với giá cạnh tranh hơn so với các ngân hàng và công ty tinh luyện kim loại quý.

Cũng trong phiên 9/6, trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 4,3% xuống còn 65,23 USD/ounce. Giá bạch kim giảm 2,1%, còn 1.717,30 USD/ounce, trong khi giá palladium giảm 1,3%, xuống còn 1.220,92 USD/ounce.

Cùng ngày, tại Việt Nam, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 138,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Không điều chỉnh, giá vàng nhẫn và SJC cùng giao dịch ở ngưỡng 143,8 triệu đồng Sau khi giảm tới 7,4 triệu đồng/lượng chỉ trong một ngày, thị trường vàng trong nước sáng 9/6 đi ngang, theo đó cả vàng nhẫn và SJC cùng niêm yết 138,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).