Giá dầu thế giới chốt phiên tăng nhẹ sau tuyên bố của Iran và Israel

Giá dầu thô thế giới chốt phiên 8/6 tăng 1 USD, khi Iran và Israel tuyên bố đã ngừng tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào nhau theo kêu gọi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 1,16 USD, tương đương 1,3%, lên 94,25 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 76 xu, tương đương 0,8%, lên 91,3 USD/thùng.

Ngày 8/6, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran cho biết nước này sẽ chấm dứt các hoạt động quân sự nhằm vào Israel. Cùng ngày, truyền thông Israel dẫn lời một quan chức nước này cho biết Israel sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm vào Iran theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ.

Giá dầu tăng hơn 5% vào đầu phiên, sau khi Iran tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào miền Bắc Israel trong ngày 7/6 và Israel tiến hành các hành động quân sự tại vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut của Liban. Các động thái này đang gây thêm căng thẳng cho thỏa thuận ngừng bắn mong manh vào ngày thứ 100 của cuộc xung đột tại Trung Đông.

Giá dầu Brent đã tăng khoảng 31% kể từ trước khi nổ ra cuộc xung đột, trong khi giá dầu WTI tăng khoảng 37%. Giá dầu Brent đã đạt đỉnh trên 126 USD/thùng hồi tháng 4/2026.

Trước cuộc khủng hoảng nguồn cung, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, còn gọi là OPEC+, hôm 7/6 đã nhất trí tăng sản lượng dầu lần thứ tư trong vòng 4 tháng.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng quyết định này sẽ có ít tác động vì hầu hết các thành viên OPEC+ không thể đạt được mục tiêu sản lượng của mình vì hầu hết các thành viên không thể đạt được mục tiêu sản lượng./.

Giá dầu thế giới tăng 3% sau vụ tấn công tên lửa của Iran vào Israel Trong phiên giao dịch đầu ngày 8/6, giá dầu Brent đã tăng 3,29% lên 96,15 USD/thùng.; giá dầu tương đương của Mỹ, West Texas Intermediate (WTI), tăng 3,25% lên 93,48 USD/thùng.