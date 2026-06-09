Giá vàng thế giới "lại sức" từ mức thấp nhất kể từ ngày 23/3

Giá vàng thế giới phục hồi từ mức thấp nhất trong phiên 8/6, nhờ triển vọng về một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran, mặc dù đà tăng bị hạn chế khi số liệu việc làm tích cực của Mỹ đã thúc đẩy kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất.

Giá vàng giao ngay ổn định ở mức 4.334,22 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 23/3 vào đầu phiên. Giá vàng của Mỹ giao tháng 8/2026 gần như không đổi, ở mức 4.363,4 USD/ounce.

Ngày 8/6, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran cho biết nước này sẽ chấm dứt các hoạt động quân sự nhằm vào Israel. Tuy nhiên, tuyên bố nêu rõ trong trường hợp Israel tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm vào Iran hay ở miền Nam Liban, Iran sẽ đáp trả bằng các biện pháp mạnh mẽ hơn.

Cùng ngày, truyền thông Israel dẫn lời một quan chức nước này cho biết Israel sẽ tạm dừng các cuộc không kích vào Iran theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, song cảnh báo quân đội sẽ có động thái đáp trả nhằm vào Dahieh, vùng ngoại ô phía Nam Beirut, nếu các hoạt động quân sự nhằm vào các cộng đồng và thường dân Israel tiếp tục diễn ra.

Mặc dù vàng vốn được coi là nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ xung đột, một thỏa thuận hòa bình sẽ làm giảm rủi ro lạm phát do giá năng lượng và giảm bớt áp lực lên các ngân hàng trung ương trong việc duy trì lãi suất cao. Lãi suất cao hơn thường gây áp lực lên vàng, một tài sản không sinh lời.

Một yếu tố hạn chế đà tăng của giá vàng là đồng USD giao dịch quanh mức cao nhất trong gần hai tháng sau khi báo cáo việc làm của Mỹ được công bố tuần trước mạnh hơn dự kiến đã thúc đẩy kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất vào cuối năm. Đồng USD mạnh hơn khiến các mặt hàng được định giá bằng đồng tiền này trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác.

Theo công cụ FedWatch của công ty tài chính CME Group, các nhà giao dịch hiện đang dự đoán 43% khả năng Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12 tới, tăng từ khoảng 14% một tháng trước.

Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi số liệu chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ được công bố vào ngày 10/6 và số liệu chỉ số giá sản xuất một ngày sau đó để có thêm cơ sở nhận định về lộ trình lãi suất của Fed.

Trong phiên này, giá bạc giao ngay tăng 0,6% lên 68,22 USD/ounce. Giá bạch kim giảm 1,6% xuống 1.747,76 USD/ounce, trong khi giá palladium giảm 1,7% xuống 1.205,73 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 9/6, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 138,80-143,80 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng "bốc hơi" tới 7,4 triệu đồng mỗi lượng trong ngày 8/6 Chiều nay, giá vàng trong nước tiếp đà lao dốc, giảm tới 7,4 triệu đồng/lượng so với giá mở cửa. Chênh lệch mua-bán nới rộng lên 5 triệu đồng, khoảng cách với giá thế giới thu hẹp còn 7,8 triệu đồng.