Giá vàng ngày 19/6: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng thế giới suy giảm trong phiên giao dịch ngày 18/6 do chịu sức ép từ lập trường chính sách cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và đồng USD mạnh lên. Tuy nhiên, thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, vốn làm giảm lo ngại về lạm phát và kéo giá dầu đi xuống, đã phần nào hạn chế đà giảm của kim loại quý này.

Vào lúc 0 giờ 30 phút sáng ngày 19/6 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,8%, xuống còn 4.225,39 USD/ounce. Trước đó trong tuần, giá vàng đã chạm mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn của Mỹ chốt phiên giảm mạnh 3,1%, xuống còn 4.245,9 USD/ounce.

Ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, cho rằng yếu tố tác động lớn nhất đến thị trường là tín hiệu mang tính “diều hâu” từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong cuộc họp chính sách ngày trước đó. Điều này đã đẩy đồng USD lên mức cao mới trong năm nay, qua đó tạo áp lực lên giá vàng.

Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp kết thúc ngày 17/6, song 9 trong số 19 nhà hoạch định chính sách của ngân hàng này cho rằng cần nâng lãi suất thêm ít nhất một lần trước khi năm nay kết thúc.

Vàng là tài sản không sinh lời nên thường gặp bất lợi trong môi trường lãi suất cao. Giá vàng đã chịu áp lực kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát, khi chi phí năng lượng tăng cao làm dấy lên lo ngại về lạm phát.

Cùng ngày, với các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 3%, xuống còn 65,96 USD/ounce. Giá bạch kim giảm 1,9%, còn 1.703,94 USD/ounce, trong khi giá palladium mất 2,2%, xuống 1.285,96 USD/ounce.

Tại Việt Nam, sáng sớm 19/6, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 148,8-151,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 19/6:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

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