Giá vàng giao dịch quanh mức 151,3 triệu đồng, tỷ giá trung tâm giảm nhẹ

Sáng nay (18/6), thị trường vàng trong nước đi ngang so với chốt phiên trước, tỷ giá trung tâm đảo chiều giảm 2 đồng.

Cụ thể, vào thời điểm 9 giờ 10 phút, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Phú Quý cùng giao dịch ở mức 148,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 151,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, không có biến động so với chốt phiên trước.

Cùng xu hướng này, Công ty Phú Quý sáng nay cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 148,5-151,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), không có biến động so với chốt phiên trước. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn tròn trơn từ 148,8-151,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng đ ingang so với chốt phiên trước.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh thu hẹp còn 2,2-2,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.320 USD/ounce, giảm 20 USD so với cùng kỳ phiên trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 137,6 triệu đồng/lượng.

Như vậy, chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và giá vàng thế giới đã tăng lên khoảng 13,7 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.173 đồng/USD, giảm 2 đồng so với phiên trước.

Bám sát diễn biến này, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh giảm. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.081-26.431 đồng/USD (mua vào-bán ra); VietinBank áp dụng mức 26.111-26.431 đồng/USD; BIDV giao dịch ở mức 26.111-26.431 đồng/USD và Eximbank niêm yết ở mức 26.110-26.431 đồng/USD (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng giao ngay đảo chiều giảm sau quyết sách mới nhất của Fed Vào lúc 14 giờ 40 phút ngày 17/6 theo giờ miền Đông nước Mỹ (1 giờ 40 phút sáng 18/6 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,7%, xuống còn 4.299,89 USD/ounce.