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Giá vàng giao dịch quanh mức 151,3 triệu đồng, tỷ giá trung tâm giảm nhẹ

Sáng nay, giá vàng trong nước đi ngang, giao dịch quanh mức 151,3 triệu đồng, tỷ giá trung tâm giảm nhẹ. Trong khi đó, giá vàng quốc tế giảm mạnh, chênh lệch tăng lên hơn 13 triệu đồng.

Hạnh Dung
Giá vàng giao dịch quanh mức 151,3 triệu đồng, tỷ giá trung tâm giảm nhẹ. (Ảnh: Vietnam+)
Giá vàng giao dịch quanh mức 151,3 triệu đồng, tỷ giá trung tâm giảm nhẹ. (Ảnh: Vietnam+)

Sáng nay (18/6), thị trường vàng trong nước đi ngang so với chốt phiên trước, tỷ giá trung tâm đảo chiều giảm 2 đồng.

Cụ thể, vào thời điểm 9 giờ 10 phút, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Phú Quý cùng giao dịch ở mức 148,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 151,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, không có biến động so với chốt phiên trước.

Cùng xu hướng này, Công ty Phú Quý sáng nay cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 148,5-151,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), không có biến động so với chốt phiên trước. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn tròn trơn từ 148,8-151,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng đ ingang so với chốt phiên trước.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh thu hẹp còn 2,2-2,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.320 USD/ounce, giảm 20 USD so với cùng kỳ phiên trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 137,6 triệu đồng/lượng.

Như vậy, chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và giá vàng thế giới đã tăng lên khoảng 13,7 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.173 đồng/USD, giảm 2 đồng so với phiên trước.

Bám sát diễn biến này, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh giảm. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.081-26.431 đồng/USD (mua vào-bán ra); VietinBank áp dụng mức 26.111-26.431 đồng/USD; BIDV giao dịch ở mức 26.111-26.431 đồng/USD và Eximbank niêm yết ở mức 26.110-26.431 đồng/USD (mua vào-bán ra)./.

(Vietnam+)
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