Giá vàng giao ngay đảo chiều giảm sau quyết sách mới nhất của Fed

Giá vàng giao ngay đảo chiều giảm trong phiên giao dịch ngày 17/6, sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất, song phát tín hiệu có thể tăng lãi suất vào cuối năm nay, qua đó hỗ trợ đồng USD tăng giá.

Vào lúc 14 giờ 40 phút ngày 17/6 theo giờ miền Đông nước Mỹ (1 giờ 40 phút sáng 18/6 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,7%, xuống còn 4.299,89 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng giao kỳ hạn của Mỹ chốt phiên tăng 0,6%, lên 4.381,40 USD/ounce.

Cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên của Fed dưới sự chủ trì của tân Chủ tịch Kevin Warsh đã kết thúc vào ngày 17/6 (giờ địa phương) với quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5%-3,75%. Theo các dự báo được công bố sau cuộc họp, 9 trong số các quan chức của Fed hiện cho rằng sẽ cần nâng lãi suất trong năm nay.

Trong cuộc họp báo sau cuộc họp chính sách đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Fed, ông Kevin Warsh cho biết sẽ thành lập 5 nhóm công tác nhằm rà soát cách thức hoạt động của ngân hàng trung ương trong các lĩnh vực quan trọng.

Ông Tai Wong, nhà giao dịch kim loại quý độc lập, nhận định rằng Fed dưới thời ông Warsh đang phát đi tín hiệu về những thay đổi trong tương lai.

Ông Wong nói: “Đây là một Fed mới. Ông Warsh thể hiện sự quyết đoán, tự tin và năng động. Ông ấy sẽ điều hành Fed với vai trò một người quản lý hơn là người bảo hộ. Thông điệp được đưa ra là sẽ có những thay đổi, nhưng chỉ sau khi được xem xét kỹ lưỡng.”

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện đánh giá có 78% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12/2026, tăng mạnh so với mức 61% trước khi Fed công bố quyết định chính sách mới nhất.

Sau cuộc họp của Fed, đồng USD tiếp tục tăng giá, khiến vàng - vốn được định giá bằng đồng bạc xanh - trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua ở các quốc gia khác. Trong khi đó, giá dầu cũng tăng trở lại, làm dấy lên những lo ngại về lạm phát. Vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng môi trường lãi suất cao lại gây bất lợi cho kim loại quý này do vàng không phải là tài sản sinh lời.

Tuần trước, giá vàng giao ngay đã rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 6 tháng khi những lo ngại về lạm phát xuất phát từ xung đột với Iran làm gia tăng kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận đạt được với Iran ngày 14/6 mới chỉ là bản ghi nhớ, chưa phải một thỏa thuận cuối cùng mang tính ràng buộc. Ông Trump cảnh báo rằng Mỹ có thể nối lại chiến dịch không kích nếu ông không hài lòng với kết quả đạt được.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giảm 1,1% xuống 69,41 USD/ounce. Giá bạch kim giảm 2%, còn 1.768,03 USD/ounce, trong khi giá palladium giảm 1,1%, xuống 1.336,91 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 18/6, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 149,8-151,82 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng trong nước tăng nhẹ, giao dịch quanh mức 151,8 triệu đồng Hai thương hiệu vàng trong nước tăng 300.000 đồng mỗi lượng phiên sáng 17/6, đưa giá bán ra lên ngưỡng 151,8 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng quốc tế giảm nhẹ.