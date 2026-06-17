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Giá vàng ngày 17/6: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Tại Việt Nam, ngày 17/6, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 149,80-151,80 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Vàng được bày bán tại cửa hàng. (Nguồn: Vietnam+)
Vàng được bày bán tại cửa hàng. (Nguồn: Vietnam+)

Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch đêm 16/6 (theo giờ Việt Nam), khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong năm nay hạ nhiệt sau thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa Mỹ và Iran.

Vào lúc 0 giờ 55 sáng 17/6 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,8% lên 4.338,86 USD/ounce, đánh dấu mức cao nhất kể từ ngày 5/6. Giá vàng Mỹ giao tháng 8/2026 cũng chốt phiên tăng nhẹ 0,1% ở mức 4.354,4 USD/ounce.

Tại Việt Nam, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 149,80-151,80 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 17/6:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

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Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

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(Vietnam+)
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