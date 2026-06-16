Giá vàng châu Á tăng phiên thứ tư liên tiếp, USD suy yếu hỗ trợ đà đi lên

Giá vàng tăng trong phiên chiều 16/6 tại châu Á, khi thỏa thuận hòa bình sơ bộ giữa Mỹ và Iran giúp giảm bớt lo ngại về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất.

Vào lúc 15 giờ ngày 16/6 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,6% lên 4.334,06 USD/ounce, đánh dấu phiên tăng thứ tư liên tiếp. Giá vàng của Mỹ kỳ hạn tháng 8/2026 tăng 0,1% lên 4.355 USD/ounce.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15/6 tuyên bố Mỹ và Iran đã đạt thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông, dù các chi tiết cụ thể chưa được công bố và lệnh ngừng bắn lâu dài vẫn tiếp tục được đàm phán.

Chuyên gia phân tích Edward Meir của công ty dịch vụ tài chính Marex nhận định giá vàng trên đà tăng mạnh kể từ cuối ngày 11/6 theo những diễn biến tại Trung Đông.

Đà hưng phấn này của thị trường có thể kéo dài thêm vài ngày, đạt đỉnh vào thời điểm hai nước ký kết chính thức vào ngày 19/6.

Trong khi đó, đồng USD duy trì mức thấp nhất trong 10 ngày, khiến vàng trở nên rẻ hơn với người nắm giữ các đồng tiền khác.

Thị trường đang theo dõi sát quyết định chính sách và các phát biểu của các quan chức Fed vào ngày thứ 17/6, sau cuộc họp đầu tiên dưới sự chủ trì của tân Chủ tịch Kevin Warsh, với kỳ vọng lãi suất sẽ giữ nguyên.

Ông Meir nhận định nếu ông Warsh phát tín hiệu rằng có ít nhất một lần cắt giảm lãi suất vào cuối năm, đồng USD sẽ tiếp tục giảm và vàng có thể tiếp tục tăng. Ngược lại, nếu ông tỏ ra cứng rắn hơn về lãi suất, giá vàng có thể chịu áp lực.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch nhận định khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12 tới đã giảm xuống còn 57% sau thỏa thuận hòa bình tại Trung Đông, so với khoảng 70% tuần trước. Vàng thường kém hấp dẫn hơn trong môi trường lãi suất cao do không sinh lời.

Trong phiên này, giá bạc giao ngay tăng 0,1% lên 70,12 USD/ounce, giá bạch kim tăng 0,9% lên 1.783,80 USD/ounce, còn giá palladium giảm 0,4% xuống 1.342,88 USD/ounce.

Tại Việt Nam chiều 16/6, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 149,5-151,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng thế giới chạm đỉnh hơn một tuần khi kỳ vọng tăng lãi suất hạ nhiệt Giá vàng thế giới tăng phiên thứ ba liên tiếp và lên mức cao nhất trong hơn một tuần sau thông tin Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột, làm giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất.