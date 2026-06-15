Giá vàng trong nước tăng 3,5 triệu đồng mỗi lượng phiên đầu tuần

Sáng nay (15/6), thị trường vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh, trong khi tỷ giá trung tâm cũng cộng thêm 10 đồng.

Cụ thể, vào thời điểm 9 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Phú Quý cùng giao dịch ở mức 148 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 150,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 3,5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Cùng xu hướng này, Công ty Phú Quý sáng nay cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 147,5-150,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 3,5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn tròn trơn từ 146,5-149,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 2,5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng thu hẹp còn 2,5 triệu đồng/lượng (giảm 2 triệu đồng/lượng so với phiên trước). Đây là mức chênh lệch thấp nhất trong nhiều tháng qua.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.330 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 137,8 triệu đồng/lượng.

Như vậy, chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và giá vàng thế giới đã tăng lên khoảng 12,7 triệu đồng/lượng, tăng gần 4 triệu đồng so với cuối tuần.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.165 đồng/USD, tăng 10 đồng so với ngày 13/6.

Bám sát diễn biến này, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh tăng tương ứng. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.093-26.423 đồng/USD (mua vào-bán ra); VietinBank áp dụng mức 26.133-26.423 đồng/USD; BIDV giao dịch ở mức 26.123-26.423 đồng/USD và Eximbank niêm yết ở mức 26.090-26.423 đồng/USD (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng thế giới tăng mạnh sau thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran Trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Mỹ đi xuống, sáng 15/6, giá vàng thế giới tăng mạnh, có thời điểm tăng 1,4% lên 4.280 USD/ounce.