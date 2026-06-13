Giá vàng thế giới lao dốc tuần thứ hai liên tiếp

Thị trường vàng thế giới liên tục chịu áp lực giảm trong tuần này do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian dài hơn.

Dù phục hồi nhẹ trong phiên cuối tuần ngày 12/6, giá vàng vẫn ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp khi nhà đầu tư tập trung vào nguy cơ lạm phát kéo dài và khả năng Fed tăng lãi suất vào cuối năm.

Trong phiên giao dịch ngày 12/6, giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên 4.227,17 USD/ounce, trong khi giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 3%, chốt ở mức 4.238,8 USD/ounce. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá vàng giao ngay vẫn giảm 2,3%.

Diễn biến của phiên cuối tuần chịu tác động đan xen từ cả yếu tố địa chính trị và chính sách tiền tệ. Thị trường đón nhận thông tin Mỹ và Iran có thể sớm đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Trung Đông. Trong khi đó, triển vọng hòa bình khiến giá dầu giảm hơn 3%, làm dịu bớt lo ngại về áp lực lạm phát từ giá năng lượng.

Tuy nhiên, đà phục hồi của vàng vẫn khá hạn chế khi giới đầu tư tiếp tục đánh giá khả năng Fed duy trì lãi suất ở mức cao. Các số liệu công bố trong tuần cho thấy lạm phát tại Mỹ vẫn chưa hạ nhiệt như kỳ vọng. Chỉ số giá sản xuất (PPI) trong tháng 5/2026 tăng mạnh hơn dự báo, trong khi lạm phát tiêu dùng đã vượt ngưỡng 4%.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện dự báo khoảng 57% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12 năm nay. Đây là yếu tố gây sức ép lớn lên vàng bởi lãi suất cao làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lãi như kim loại quý.

Trước đó, thị trường vàng đã trải qua nhiều phiên giảm mạnh. Ngày 9/6, giá vàng giao ngay có thời điểm mất hơn 2% và rơi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 23/3. Đà giảm diễn ra trong bối cảnh nhà đầu tư bán ra trên diện rộng và gia tăng đặt cược vào khả năng Fed nâng lãi suất trong năm nay.

Áp lực bán tiếp tục gia tăng trong phiên 10/6 khi giá vàng giảm hơn 3%, xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 3. Nguyên nhân xuất phát từ những căng thẳng mới tại Trung Đông sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ tiến hành các cuộc tấn công mạnh nhằm vào Iran nếu hai bên không đạt được thỏa thuận hòa bình. Giới đầu tư lo ngại giá dầu tăng vọt có thể khiến lạm phát kéo dài, buộc Fed phải duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn hơn.

Đến ngày 11/6, giá vàng phục hồi 2%, sau khi ông Trump bất ngờ hủy kế hoạch quân sự nhằm vào Iran và cho biết các cuộc đàm phán đang đạt tiến triển. Diễn biến này giúp giảm bớt lo ngại về nguy cơ giá năng lượng tiếp tục leo thang, đồng thời khiến thị trường hạ thấp dự báo về khả năng Fed tăng lãi suất trong thời gian tới.

Nhìn chung, xu hướng chủ đạo của thị trường vàng trong tuần qua vẫn là chịu sức ép từ kỳ vọng lãi suất cao. Dù vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát và nơi trú ẩn an toàn trong giai đoạn bất ổn, việc Fed có thể tiếp tục duy trì hoặc nâng lãi suất đang làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này.

Sự chú ý của giới đầu tư hiện chuyển sang cuộc họp chính sách của Fed diễn ra trong hai ngày 16-17/6 tới, cuộc họp đầu tiên dưới sự chủ trì của tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Thị trường hiện kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất, song mọi tín hiệu liên quan đến triển vọng lạm phát và lộ trình chính sách trong những tháng tới sẽ có ảnh hưởng lớn đến xu hướng của giá vàng trong thời gian tới.

Ngân hàng UBS mới đây cũng hạ triển vọng đối với vàng, cho rằng việc Fed trì hoãn cắt giảm lãi suất có thể kéo giá vàng lùi về vùng 3.850-4.000 USD/ounce trong ngắn hạn. Điều này cho thấy thị trường vàng vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức, ngay cả khi các rủi ro địa chính trị tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt./.

Giá vàng hướng tới tuần giảm mạnh nhất trong nhiều tháng Giá vàng toàn cầu tiếp tục giảm do lo ngại lạm phát và các diễn biến từ Fed, ngày 12/6, giá vàng giao ngay giảm 0,7% xuống 4.183,19 USD/ounce, qua đó nâng mức giảm trong cả tuần lên khoảng 3,4%.