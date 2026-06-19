Thỏa thuận Mỹ-Iran giúp giá xăng tại Mỹ giảm dưới 4 USD mỗi gallon

Theo Hiệp hội Ôtô Mỹ, áp lực lên người tiêu dùng nước này đã phần nào giảm bớt, khi giá trung bình một gallon xăng (tương đương 3,78 lít) thường tại các trạm xăng giảm xuống dưới 4 USD lần đầu tiên kể từ tháng 3/2026.

Giá trung bình một gallon xăng thông thường ở mức 3,99 USD vào ngày 18/6. Mức giá này vẫn cao hơn 34% so với thời điểm trước khi nổ ra xung đột tại Trung Đông.

Giá dầu toàn cầu đã giảm mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian ký kết thỏa thuận chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz cho tàu chở dầu và các phương tiện vận chuyển khác.

Xung đột đã khiến giá năng lượng tăng vọt, sau khi các hành động đáp trả của Iran, trong đó có việc phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến đường thủy quan trọng thường vận chuyển 20% nguồn cung dầu khí của thế giới.

Giá tiêu dùng tại Mỹ đã tăng cao trong nhiều năm và cú sốc giá năng lượng đã đẩy lạm phát tăng vọt lên mức cao nhất trong ba năm.

Tại cuộc họp vừa qua, tân Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh tuyên bố rằng ngân hàng trung ương sẽ ổn định giá cả, với một số nhà hoạch định chính sách cho biết việc tăng lãi suất sắp xảy ra.

Fed đặt mục tiêu lạm phát dài hạn ở mức 2%, nhưng giá cả đã tăng trên mức này trong hơn 5 năm./.

Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 3 tháng sau thỏa thuận Mỹ-Iran Chiều 18/6, giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 3 tháng sau thỏa thuận Mỹ-Iran, theo đó, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 2,14 USD (2,69%) xuống 77,41 USD/thùng.