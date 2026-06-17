Tòa án Tối cao Mỹ giữ nguyên phán quyết về thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc

Theo Inside Trade, Tòa án Tối cao Mỹ vừa bác đơn kháng cáo của công ty HMTX Industries và nhóm các nhà nhập khẩu trong vụ kiện HMTX Industries và Chính phủ Mỹ.

Quyết định này đồng nghĩa với việc giữ nguyên phán quyết năm 2025 của Tòa Phúc thẩm bang Liên bang, thừa nhận chính quyền Tổng thống Trump có quyền mở rộng quy mô áp thuế theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại 1974 đối với hàng hóa Trung Quốc từ 50 tỷ USD lên khoảng 370 tỷ USD.

Phán quyết này cũng thiết lập một tiền lệ pháp lý ràng buộc cho các vụ kiện tương tự trong tương lai.

Trước đó, các nhà nhập khẩu lập luận rằng việc Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) bổ sung hàng trăm tỷ USD thuế vào "Danh sách 3" và "Danh sách 4A" đã vượt quá định nghĩa hợp lý về "sửa đổi" quy định tại Mục 307.

Họ cho rằng chính phủ đang tận dụng kẽ hở này để tránh các quy trình tham vấn bắt buộc của Mục 301, tiến tới đơn phương áp thuế mà không chịu sự giám sát của cơ quan tư pháp hay lập pháp.

Tòa phúc thẩm nhận định hành động này tuy mới nhưng không làm thay đổi bản chất thẩm quyền quản lý của USTR. Phía các doanh nghiệp cảnh báo việc Tòa án Tối cao từ chối thụ lý vụ kiện sẽ mở đường cho các hành vi "lạm quyền" tương tự.

Thực tế cho thấy USTR đang tích cực triển khai nhiều cuộc điều tra theo Mục 301. Gần đây nhất, vào ngày 2/6, USTR đã đề xuất áp thuế mới từ 10% đến 12,5% đối với 60 đối tác thương mại liên quan đến cáo buộc cưỡng bức lao động, đồng thời đang điều tra tình trạng "dư thừa công suất" tại 16 quốc gia khác.

Nhóm doanh nghiệp cho rằng một cuộc chiến pháp lý mới về Mục 307 sẽ sớm quay trở lại trong những tháng tới trong bối cảnh khẩn cấp hơn./.

Tòa phúc thẩm liên bang Mỹ cho phép tiếp tục thu thuế quan toàn cầu 10% Mức thuế quan toàn cầu 10% mới được áp đặt vào tháng Hai vừa qua theo Mục 122 Đạo luật Thương mại năm 1974, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bãi bỏ phần lớn các mức thuế mà ông Trump áp đặt trong năm 2025.

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