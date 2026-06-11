Nhà Trắng tìm cách hạn chế hoàn thuế quan áp theo IEEPA

Chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục triển khai các nỗ lực pháp lý mới nhằm hạn chế việc hoàn trả tiền thuế quan đã thu theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA).

Cục Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) hôm 9/6 đã có phiên điều trần tại Tòa án Thương mại quốc tế và thông tin CBP đã bắt đầu xử lý các yêu cầu hoàn thuế lên tới 90 tỷ USD, trong đó 23 tỷ USD đã được CBP chuyển cho Bộ Tài chính Mỹ để thực hiện việc hoàn thuế.

Tuy nhiên, Chính quyền ông Trump lập luận rằng dù Tòa án Tối cao đã bác bỏ các mức thuế được áp dụng theo Đạo luật IEEPA, Chính phủ Mỹ không có nghĩa vụ tự động hoàn trả toàn bộ số tiền đã thu, mà cần lệnh cụ thể từ tòa án đối với từng doanh nghiệp.

Theo cách tiếp cận này, chỉ những công ty được tòa án xác định đủ điều kiện mới có thể nhận lại tiền thuế đã nộp.

Vụ việc dự kiến sẽ chuyển lên Tòa Phúc thẩm Liên bang. Một số chuyên gia nhận định chính phủ có cơ sở pháp lý nhất định để bảo vệ quan điểm của mình. Năm 2025, một phán quyết của Tòa án Tối cao cho rằng các tòa án liên bang không nên ban hành các lệnh có hiệu lực trên phạm vi toàn quốc đối với những cá nhân hoặc tổ chức không phải là nguyên đơn trong vụ kiện.

Một số luật sư đại diện cho doanh nghiệp nhập khẩu thậm chí cho rằng kháng cáo của chính phủ có khả năng thành công. Nếu lệnh hoàn thuế trên diện rộng bị hủy bỏ, các doanh nghiệp có thể buộc phải tự khởi kiện riêng lẻ để đòi lại tiền thuế. Điều này sẽ khiến nhiều doanh nghiệp nhỏ không đủ nguồn lực theo đuổi vụ kiện và có thể từ bỏ yêu cầu hoàn trả thuế.

Đại diện một công ty đồ chơi tại Florida cho rằng cách tiếp cận của chính phủ giống như chiến lược nhằm “bào mòn ý chí” của doanh nghiệp. Công ty này cho biết mới nhận được khoảng 450.000 USD trong tổng số khoảng 7,5 triệu USD mà họ cho rằng chính phủ còn nợ sau khi các mức thuế bị vô hiệu.

Theo quan điểm của doanh nghiệp, chính quyền đang đặt cược rằng nhiều công ty sẽ bỏ cuộc thay vì tiếp tục theo đuổi các thủ tục pháp lý kéo dài để đòi hoàn thuế./.

Mỹ tiến hành hoàn trả hơn 35,5 tỷ USD tiền thuế quan cho các nhà nhập khẩu Theo Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP), các khoản hoàn trả đang được xử lý thông qua cổng thông tin trực tuyến mới mang tên CAPE và sẽ bao gồm cả tiền lãi phát sinh cho các doanh nghiệp.