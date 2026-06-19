Giá vàng tuột dốc nhanh khi đồng USD mạnh lên

Giá vàng thế giới suy giảm trong phiên giao dịch ngày 18/6 do chịu sức ép từ lập trường chính sách cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và đồng USD mạnh lên.

Tuy nhiên, thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, vốn làm giảm lo ngại về lạm phát và kéo giá dầu đi xuống, đã phần nào hạn chế đà giảm của kim loại quý này.

Vào lúc 0 giờ 30 phút sáng ngày 19/6 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,8%, xuống còn 4.225,39 USD/ounce. Trước đó trong tuần, giá vàng đã chạm mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn của Mỹ chốt phiên giảm mạnh 3,1%, xuống còn 4.245,9 USD/ounce.

Ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, cho rằng yếu tố tác động lớn nhất đến thị trường là tín hiệu mang tính “diều hâu” từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong cuộc họp chính sách ngày trước đó. Điều này đã đẩy đồng USD lên mức cao mới trong năm nay, qua đó tạo áp lực lên giá vàng.

Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp kết thúc ngày 17/6, song 9 trong số 19 nhà hoạch định chính sách của ngân hàng này cho rằng cần nâng lãi suất thêm ít nhất một lần trước khi năm nay kết thúc.

Sau thông báo chính sách của Fed, đồng USD tiếp tục tăng giá và chạm mức cao nhất trong vòng một năm vào ngày 18/6. Đồng bạc xanh mạnh lên khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12/2026 lên tới 85%, cao hơn đáng kể so với mức 61% trước khi Fed công bố quyết định chính sách.

Vàng là tài sản không sinh lời nên thường gặp bất lợi trong môi trường lãi suất cao. Giá vàng đã chịu áp lực kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát, khi chi phí năng lượng tăng cao làm dấy lên lo ngại về lạm phát.

Ngày 17/6, Mỹ và Iran đã công bố văn bản của thỏa thuận tạm thời do lãnh đạo hai nước ký kết nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa hai bên. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Mỹ có thể nối lại các cuộc tấn công và nhắm mục tiêu vào các quan chức Iran nếu Iran không thực hiện đúng các cam kết trong thỏa thuận.

Cùng ngày, với các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 3%, xuống còn 65,96 USD/ounce. Giá bạch kim giảm 1,9%, còn 1.703,94 USD/ounce, trong khi giá palladium mất 2,2%, xuống 1.285,96 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều 18/6, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 148,8-151,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng giao dịch quanh mức 151,3 triệu đồng, tỷ giá trung tâm giảm nhẹ Sáng nay, giá vàng trong nước đi ngang, giao dịch quanh mức 151,3 triệu đồng, tỷ giá trung tâm giảm nhẹ. Trong khi đó, giá vàng quốc tế giảm mạnh, chênh lệch tăng lên hơn 13 triệu đồng.