IBTE Hà Nội 2026 mở ra cơ hội kết nối ngành đồ chơi và sản phẩm trẻ em

Sáng 18/6, Triển lãm Quốc tế Sản phẩm & Đồ chơi Trẻ em và Triển lãm Quốc tế Đồ chơi Xu hướng tại Hà Nội (IBTE Hà Nội 2026) đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), huyện Đông Anh, Hà Nội. Triển lãm do Chaoyu Expo và Cục Phát triển Thương mại (Trung Quốc) phối hợp cùng Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Việt Nam (VINEXAD) đồng tổ chức, kéo dài đến hết ngày 21/6/2026.

Với hơn 1.000 gian hàng của hơn 500 doanh nghiệp đến từ Việt Nam, Trung Quốc và nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác, IBTE Hà Nội 2026 được đánh giá là một trong những sự kiện có quy mô lớn trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh đồ chơi và sản phẩm trẻ em tại khu vực.

Triển lãm tập trung vào 5 nhóm ngành hàng chính gồm: Đồ chơi xu hướng, Sản phẩm trẻ em, Đồ chơi bản quyền, Đồ chơi giáo dục và Văn phòng phẩm. Các sản phẩm được trưng bày năm nay chú trọng vào tính giáo dục, sáng tạo, an toàn cho trẻ em và các giải pháp phục vụ giáo dục mầm non, đáp ứng toàn diện nhu cầu thị trường đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp ổn định nguồn cung, mở rộng kênh phân phối và cập nhật xu hướng tiêu dùng mới nhất.

Chương trình trải nghiệm dành cho khách tham quan tại IBTE Hà Nội 2026. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng ổn định. Với quy mô dân số hơn 100 triệu người, cơ cấu dân số trẻ, lực lượng lao động dồi dào và tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng, sức mua đối với các sản phẩm dành cho trẻ em, đặc biệt là đồ chơi xu hướng, đang gia tăng mạnh mẽ.

Chính vì vậy, Việt Nam đang dần khẳng định vị thế là một trong những thị trường trọng điểm, không chỉ là điểm đến tiêu dùng mà còn là trung tâm tăng trưởng mới, thu hút đầu tư của các doanh nghiệp quốc tế trong ngành. IBTE Hà Nội được xác định là cầu nối quan trọng giúp doanh nghiệp khai thác hiệu quả tiềm năng tại thị trường Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung.

Ông Tô Ngọc Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương) nhận định: "Khi trình độ dân trí, thu nhập và mức sống không ngừng được nâng cao, các gia đình sẵn sàng đầu tư nhiều hơn cho những sản phẩm chất lượng dành cho con trẻ. Đồ chơi mang tính giáo dục, phát triển kỹ năng và kích thích sự sáng tạo ngày càng trở thành những đồ vật thiết yếu cho trẻ, bên cạnh thực phẩm hay quần áo."

Bên cạnh những cơ hội thị trường, đại diện Bộ Công Thương cũng nhấn mạnh các yêu cầu bắt buộc mà doanh nghiệp cần tuân thủ khi tiếp cận thị trường Việt Nam.

Nhiều thương hiệu quốc tế nổi tiếng có mặt tại IBTE Hà Nội 2026. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Theo ông Tô Ngọc Sơn: "Các sản phẩm dành cho trẻ em tại Việt Nam cần bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật, có bản quyền, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, thuần phong mỹ tục và các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, đây vừa là yêu cầu pháp lý, vừa là thước đo trách nhiệm và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp đối với cộng đồng."

Trong suốt 4 ngày diễn ra triển lãm, nhiều tọa đàm chuyên ngành và hoạt động kết nối doanh nghiệp (B2B) sẽ được tổ chức nhằm nâng cao năng lực chuỗi cung ứng và mở rộng cơ hội hợp tác trong khu vực.

Đáng chú ý, Liên minh Hiệp hội Trẻ sơ sinh và Đồ chơi Châu Á (ATAA) sẽ đồng hành hỗ trợ kết nối các đoàn đại biểu hiệp hội và nhà mua hàng quốc tế, tạo điều kiện cho các hoạt động giao lưu, đàm phán và hợp tác trực tiếp với nhà triển lãm.

Nhiều thương hiệu quốc tế nổi tiếng có mặt tại sự kiện lần này như 52TOYS, Dongguan Yuankang Toy Manufacturing, Zen of Collectible Culture (Shan Tou), Zhongshan Unimass Animation Culture, Hangzhou Yaobao Infant Products và Hangzhou Katetu Baby Products. Một số thương hiệu sẽ tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm mới và mở bán phiên bản giới hạn ngay tại triển lãm, mang đến cơ hội hợp tác độc quyền cho các nhà phân phối.

Bên cạnh các hoạt động thương mại, triển lãm còn tổ chức nhiều chương trình trải nghiệm dành cho khách tham quan, bao gồm mini game và rút thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị.

IBTE Hà Nội 2026 hướng đến phục vụ đa dạng đối tượng khách chuyên ngành, từ nhà phân phối, bán buôn, chuỗi cửa hàng mẹ và bé, nền tảng thương mại điện tử, nhà bán lẻ, doanh nghiệp nhập khẩu đến đại diện các cơ sở giáo dục./.

Hơn 500 doanh nghiệp tham dự triển lãm quốc tế về đồ chơi trẻ em IBTE Hà Nội 2026 được kỳ vọng trở thành điểm kết nối quan trọng của ngành đồ chơi và sản phẩm trẻ em, mở ra cơ hội giao thương, phân phối và cập nhật xu hướng mới cho doanh nghiệp trong khu vực.