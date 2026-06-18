Giá vàng ngày 18/6: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Trong khi giá vàng đảo chiều giảm sâu do đồng USD tăng giá và kỳ vọng Fed có thể nâng lãi suất trở lại, giá dầu lại phục hồi gần 1% nhờ những lo ngại mới về nguồn cung và căng thẳng địa chính trị.



Giá vàng thế giới quay đầu giảm trong phiên giao dịch ngày 17/6 sau khi Fed quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5%-3,75%, đồng thời phát tín hiệu có thể tăng lãi suất vào cuối năm nay.

Tại thị trường New York (Mỹ), giá vàng giao ngay giảm 0,7%, xuống còn 4.299,89 USD/ounce. Ngược lại, giá vàng giao kỳ hạn của Mỹ chốt phiên ở mức 4.381,40 USD/ounce, tăng 0,6%.



Tại Việt Nam, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 148,80-151,30 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 18/6:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý: