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Giá vàng ngày 18/6: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Tại Việt Nam, ngày 18/6, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 148,80-151,30 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong khi giá vàng đảo chiều giảm sâu do đồng USD tăng giá và kỳ vọng Fed có thể nâng lãi suất trở lại, giá dầu lại phục hồi gần 1% nhờ những lo ngại mới về nguồn cung và căng thẳng địa chính trị.

Giá vàng thế giới quay đầu giảm trong phiên giao dịch ngày 17/6 sau khi Fed quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5%-3,75%, đồng thời phát tín hiệu có thể tăng lãi suất vào cuối năm nay.

Tại thị trường New York (Mỹ), giá vàng giao ngay giảm 0,7%, xuống còn 4.299,89 USD/ounce. Ngược lại, giá vàng giao kỳ hạn của Mỹ chốt phiên ở mức 4.381,40 USD/ounce, tăng 0,6%.

Tại Việt Nam, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 148,80-151,30 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 18/6:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

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Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

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(Vietnam+)
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