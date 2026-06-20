Đắk Lắk: Chuyển hóa tiềm năng quy hoạch thành nguồn lực phát triển

Ngày 19/6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức Họp báo thông tin về Hội nghị Công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk.

Tại buổi họp báo, Ban Tổ chức đã cung cấp thông tin về mục đích, ý nghĩa, nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức sự kiện.

Hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày (26 - 27/6/2026) tại phường Tuy Hòa và một số địa điểm khác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Bên cạnh sự kiện chính, hội nghị sẽ diễn ra các hoạt động bên lề phong phú như khởi công, khánh thành và khởi động một số công trình, dự án tiêu biểu; Hội nghị tiếp xúc cử tri và đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam - Vòng đối thoại địa phương tại Đắk Lắk; Hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, OCOP của tỉnh và các tỉnh lân cận.

Tại hội nghị còn diễn ra các hội thảo chuyên đề về “Phát triển khu, cụm công nghiệp gắn với công nghiệp chế biến sâu và logistics liên vùng,” “Phát triển nông nghiệp công nghệ cao: Cơ hội và chiến lược cho doanh nghiệp”; “Chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững.”

Ngoài ra, bên lề hội nghị còn diễn ra các hoạt động gặp gỡ song phương giữa lãnh đạo tỉnh với nhà đầu tư; khảo sát địa điểm đầu tư; trưng bày sơ đồ, bản đồ điều chỉnh quy hoạch và ấn phẩm quảng bá của tỉnh…

Một trong những nội dung trọng tâm tại hội nghị là công bố danh mục 257 dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 (đợt 1), với tổng nhu cầu vốn hơn 1 triệu tỉ đồng.

Các dự án tập trung vào các lĩnh vực năng lượng tái tạo, đô thị - nhà ở, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, logistics, giao thông, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, du lịch, y tế, giáo dục và công nghệ thông tin.

Cũng tại buổi họp báo, lãnh đạo tỉnh và đại diện các sở, ngành đã thẳng thắn trao đổi, làm rõ nhiều vấn đề được dư luận và các cơ quan báo chí quan tâm.

Cụ thể là các giải pháp của tỉnh nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, bảo đảm các cam kết đầu tư được hiện thực hóa sau hội nghị; tiến độ thực hiện các dự án giao thông động lực mang tính kết nối liên vùng với các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ; phương án xử lý các dự án tồn đọng; kế hoạch thu hút đầu tư vào lĩnh vực sân golf, du lịch nghỉ dưỡng; công tác quản lý, giám sát để đảm bảo hiệu quả lâu dài của các dự án; việc triển khai, ứng dụng hạ tầng số, dữ liệu số trong quản lý không gian phát triển và thu hút đầu tư…

Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk Lê Hùng cho biết, Quy hoạch tỉnh xác định 3 vùng động lực, 3 hành lang kinh tế, 2 trung tâm động lực và 3 cực tăng trưởng, chuyển từ phát triển phân tán sang mô hình liên kết đa cực.

Giai đoạn trước, địa phương còn hạn chế về hạ tầng, phát triển rời rạc, chi phí logistics cao và nhiều tiềm năng chưa được khai thác hiệu quả, trong khi áp lực cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng lớn.

Quy hoạch mới được kỳ vọng tạo không gian phát triển mới, tăng liên kết vùng và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Về hạ tầng, tỉnh ưu tiên phát triển hệ thống giao thông gồm cao tốc, đường ven biển, đường sắt; đồng thời nâng cấp sân bay, cảng biển và cửa khẩu. Năng lượng được định hướng phát triển khoảng 14 GW điện tái tạo, cùng lưới điện 500kV và 220kV phục vụ công nghiệp.

Hệ thống logistics mở rộng với các trung tâm ICD, kho bãi, kho lạnh, cảng cạn và mạng lưới đa phương thức kết nối đường bộ, đường sắt, đường biển và hàng không.

Hạ tầng xã hội tiếp tục đầu tư theo hướng đô thị thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục. Quy hoạch mở ra cơ hội thu hút đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng, logistics, du lịch, kinh tế số và công nghiệp chế biến.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái cho biết, Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk được tổ chức nhằm công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; là cơ hội để tỉnh giới thiệu tầm nhìn phát triển, định hướng tổ chức không gian phát triển mới và quảng bá tiềm năng, lợi thế, môi trường đầu tư, các cơ hội hợp tác trong giai đoạn mới.

Quan trọng hơn, hội nghị thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc sớm đưa Quy hoạch vào thực tiễn; chuyển hóa các tiềm năng, lợi thế thành các chương trình, dự án và nguồn lực phát triển cụ thể; tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và nâng cao vị thế, năng lực cạnh tranh của địa phương trong thời gian tới.

“Tỉnh Đắk Lắk đang nỗ lực chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để Hội nghị diễn ra thành công, thực sự trở thành dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai quy hoạch tỉnh và thu hút đầu tư trong giai đoạn mới. Tỉnh Đắk Lắk cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp, bảo đảm công khai, minh bạch và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư đến tìm hiểu, hợp tác và phát triển lâu dài tại địa phương,” Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái nhấn mạnh./.

Đắk Lắk tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công Việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công có vai trò rất quan trọng đối với phát triển kinh tế-xã hội của Đắk Lắk trong bối cảnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số theo kế hoạch đề ra.

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